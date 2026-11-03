（伦敦路透电）日前豁免赛后媒体采访的拉塞尔（Russell）终在社交媒体吐露心声，感叹2026年不属于自己，并衷心祝贺队友安东内利（Antonelli）加冕成为一级方程式（F1）史上最年轻的世界冠军。

在新加坡时间星期一（11月2日）凌晨举行的墨西哥城大奖赛后，马赛地车队领队沃尔夫（Wolff）透露，拉塞尔对当天比赛的遭遇感到“心烦意乱”，因而获准免于出席赛后媒体采访。

英国车手拉塞尔在正赛头排发车后起步良好，但赛车随后速度骤减，导致他连掉数个位置，最终仅以第六名完赛。沃尔夫赛后坦言，车队辜负了他。

隔天，拉塞尔在个人Instagram账号上写道：“本赛季的开局完全符合我的期望，但随着厄运连连和表现不佳，局势很快就失控了。这是我职业生涯中第一个坏日子比好日子还要多的完整赛季。

“这很难应对吗？是的，非常难。日复一日、周复一周地重新振作起来很难吗？是的，非常难。有时会感到困惑吗？经常如此。我只知道我已经竭尽全力，2026年注定不属于我。”

安东内利成意大利73年来首名F1冠军

在赛季开跑前，拉塞尔原本是博彩公司看好的夺冠大热门，也是马赛地阵中经验更丰富的车手，而年仅20岁的安东内利才刚迎来个人第二个F1赛季。

不料，这名意大利小将本赛季至今已豪取九个分站冠军（拉塞尔仅获三冠），在还剩四站比赛的情况下提前锁定年度车手总冠军，成为意大利73年来的首名F1世界冠军。

拉塞尔补充说：“我要衷心祝贺基米（Kimi，安东内利）度过一个绝对不可思议的赛季，你夺得总冠军实至名归。现在，我唯一能承诺的是，在本赛季剩余的比赛以及下个赛季中，我将竭尽全力找回自己职业生涯大部分时间里所能展现的竞技水平，也祈祷好运能重新回到我身边。”