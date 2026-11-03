由于沙特阿拉伯的安全局势日益紧张，亚洲足球联合会星期二（11月3日）确认，原定2027年1月开踢的沙特亚洲杯将延期至2027年12月开赛，“雄狮”新加坡男足的亚洲杯征程也将推迟。

近几周来，随着沙特阿拉伯持续遭受袭击，中东战事急剧升级，亚洲杯能否如期举行也受到严重质疑。沙特第二繁忙的吉达阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场多次遭到袭击，其中10月10日的一次攻击造成至少13人死亡，是沙特10多年来伤亡最惨重的袭击事件。

亚洲杯是亚洲最高级别的足球赛事。这项赛事共有24队参加，原定2027年1月5日至2月7日在吉达、利雅得和胡拜尔举行，如今延期近一年，延后到2027年12月23日至2028年1月21日举行。

雄狮去年11月以2比1击败香港，历来首次通过外围赛取得亚洲杯正赛资格。在对阵香港、印度和孟加拉的主客场六场比赛中，雄狮取得四胜两和的不败战绩，顺利完成外围赛征程。

随后，雄狮在正赛抽签中被分入D组，同组对手包括实力强劲的澳大利亚、伊拉克和塔吉克斯坦。六个小组的最终前两名，以及成绩最好的四支小组第三名球队，将晋级淘汰赛。

为了备战亚洲杯，雄狮将在11月13日和17日于国家体育场分别迎战巴拉圭和巴西，打响焦点友谊赛。亚洲杯延期后，雄狮的长线备战计划须进行调整。