（旧金山综合电）美国职业篮球赛（NBA）在新加坡时间星期二（11月3日）再战多场，金州勇士（Golden State Warriors）以116比113险胜菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）。圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）主场以119比97轻取犹他爵士（Utah Jazz）。勇士与马刺双取五连胜。

勇士在10月24日曾以122比131不敌太阳，这也是太阳本赛季至今唯一的胜仗。此番回到旧金山主场再战，勇士开局慢热，被太阳打出一波16比4的攻势，首节一度以19比34落后。雪上加霜的是，勇士内线大将“追梦”格林（Green）在第三节因累计两个技术犯规，遭驱逐出场，球队最多落后达17分。

不过，勇士在末节展开绝地反击，中锋巴锡（Bassey）在第四节首次进攻上篮得手，助主队以95比93反超，这也是勇士全场首次领先。比赛最后4分39秒，巴锡两罚全中将比分追成106平，随后比赛进入白热化阶段。

终场前3分54秒，柯里（Curry）三分出手不中，但队友梅尔顿（Melton）抢下关键进攻篮板，助攻尼昂（Niang）命中空位三分球，打破末节第五次平局，助勇士以109比106重夺领先权，并一路领跑至终场。

柯里全场三分球13投5中，罚球12投11中（投丢本季第一记罚球），本季第三次得分破30，外加全队最高的7次助攻和6个篮板。在霍福德（Horford）、威廉姆斯（Williams）和桑托斯（Santos）轮休的情况下，波齐姆斯基（Podziemski）贡献20分，巴锡砍下职业生涯新高的19分和全队最高的8个篮板。

太阳方面，布克（Booker）攻下全队最高的26分，布里奇斯（Bridges）得21分，布鲁克斯（Brooks）进账18分和8个篮板，替补出战的伊戈达罗（Ighodaro）得14分。

文班亚马手感冰冷仅得12分 马刺六人得分上双轻取爵士

另一边厢，马刺在主场迎战近期陷入低迷的爵士。尽管马刺状元文班亚马（Wembanyama）进攻端表现平平，仅获平本季最低的12分和11个篮板，但马刺凭借均衡的团队火力，全队五名首发加上替补共六人得分上双，在六天内第二次击败爵士，将连胜纪录推进至五场。

马刺首节便掌控局势，爵士在次节展开反扑，奥科吉（Okogie）在半场前5分34秒两罚全中，二度将分差缩小至仅差一分（36比37）。不过，马刺替补悍将约翰逊（Johnson）及时挺身而出，在半场结束前1分27秒上篮得手，随后又命中压哨上篮，助马刺以59比49领先进入下半场。

易边再战，马刺在第三节彻底打垮对手，文班亚马包办球队该节最后六分，包括在节末三秒接获福克斯（Fox）高抛助攻完成扣篮，助马刺以94比69遥遥领先25分。文班亚马在第四节开打两分钟后便打卡下班，马刺最终以119比97锁定胜局。

全队投篮命中率仅35.4%的爵士苦吞五连败，开季七战输掉六场。

火箭末节发力 终结凯尔特人五连胜

同日另一场焦点战，休斯敦火箭（Houston Rockets）凭借中锋申京（Sengun）交出26分、10次助攻和7个篮板的全面数据，加上末节打出一波10比0的攻势拉开比分，在主场以109比93力挫波士顿凯尔特人（Boston Celtics），终结对手的五连胜，也收下本季八场比赛中的第七胜。

火箭全队多点开花，史密斯（Smith Jr.）贡献14分和10个篮板的两双数据，汤普森（Thompson）与杜兰特（Durant）分别添上14分和12分，替补的伊森（Eason）也有13分进账。

凯尔特人方面，主将塔图姆（Tatum）手感冰冷，16投仅5中得19分和9次助攻，科塔（Queta）与替补的加尔扎（Garza）则分别攻下16分和14分。