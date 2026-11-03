（洛杉矶综合电）美国职业篮球赛（NBA）星期二（11月3日）上演王牌对决，洛杉矶湖人（LA Lakers）当家球星东契奇（Doncic）延续火热状态，全场狂飙42分并送出13次助攻，率队在主场以138比117轻取由“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）领衔的迈阿密热浪（Miami Heat）。

东契奇此役24投14中，包括射入六记三分球，本赛季第四度单场得分突破40分大关。自加盟湖人以来，他已在99场比赛中22次砍下至少40分，在球会队史高居第六位。

开季八仗赢下六场的湖人全队投篮命中率高达57.3%，三分球43投19中（44.2%）。二当家里夫斯（Reaves）投进四记三分攻下27分，中锋凯斯勒（Kessler）贡献15分和15个篮板的“两双”数据。

热浪的二连胜势头告一段落，安特托孔波交出30分、12个篮板和7次助攻，但也出现7次失误，无力回天。

双方在上半场展开对攻大战，次节单节各轰下42分。半场投篮命中率高达67.4%的湖人在东契奇独取24分的带领下，以79比72领先进入中场休息。

延伸阅读 柯里领军逆转险胜太阳 勇士与马刺同取NBA五连胜

易边再战，湖人在第三节开局打出一波11比0的攻势，将比分拉开至90比72，并带着111比93的优势进入末节。终场前5分37秒，东契奇飙进三分球让个人得分达到40分，助最多曾领先24分的湖人轻松获胜。

马克西末节独取15分 助76人退公牛

另一边厢，状态火热的费城76人（Philadelphia 76ers）凭后卫马克西（Maxey）全场攻下26分（15分来自第四节），并送出11次助攻，在主场以126比107击败芝加哥公牛（Chicago Bulls），豪取四连胜后将开季战绩提升至7胜1负。

76人阵中，杰伦·布朗（Jaylen Brown）贡献25分和11个篮板；埃奇库姆（Edgecombe）全场12投9中（上半场7投7中）高效砍下21分；詹姆斯（James）则交出15分、9次助攻和7个篮板的全面表现。

苦吞五连败的公牛以新秀威尔逊（Wilson）的24分和7个篮板为最佳，鲍威尔（Powell）得18分，吉迪（Giddey）添上13分和10次助攻。

76人在上半场以64比59微幅领先。第三节双方手感同时降温，但76人靠着中锋恩比德（Embiid）与詹姆斯包办一波8比0的关键攻势拉开分差，以90比79进入末节。

公牛在第四节一度凭吉迪的三分球追至90比99。不过，在比赛还剩约六分半钟、76人以104比96领先时，马克西飙进三分球助主队重新建立双位数优势，加上布朗在最后四分钟内连中两记三分球，彻底锁定胜局。

开拓者逆转击败掘金 保客场全胜金身

同日，波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）前锋阿夫迪亚（Avdija）攻下28分，中锋克林根（Clingan）贡献17分和18个篮板，利拉德（Lillard）与替补的霍勒迪（Holiday）分别进账20分和17分（外加10次助攻），率队克服次节最多落后14分的劣势取胜。

拓荒者在第四节初段趁对手丹佛金块（Denver Nuggets）主将休息时打出9比2的攻势反超比分，最终在客场以118比110逆转获胜，保住本赛季客场四战全胜的不败金身。

开季前三个主场输掉两场的金块，虽有穆雷（Murray）轰下全场最高的35分，以及中锋约基奇（Jokic）交出26分、9个篮板和8次助攻的准“三双”数据，仍无力回天。