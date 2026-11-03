（洛杉矶综合电）孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）开季六连胜遭终结，新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）星期二（11月3日）在美国职业篮球赛（NBA）中，以135比134险胜对手。

灰熊本场只要取胜便能以七胜零负刷新队史最佳开局，杰罗姆（Jerome）砍下40分、5个篮板和5次助攻，仍没能改写结局。

鹈鹕的费尔斯（Fears）在加时赛尾声两罚全中，为球队改写结局。这也是他们开季四连败后取得的三连胜。

在这场比赛中，灰熊和鹈鹕的比分交替上升。灰熊首节31比34落后鹈鹕，第二节结束以62比59领先鹈鹕。来到第三节，灰熊95比100再度落后鹈鹕，第四节结束时两队比分为124比124。

加时赛中，杰罗姆拿下八分，而鹈鹕的威廉森（Williamson）拿下九分，最终鹈鹕以135比134击败灰熊。

鹈鹕主帅莫斯利（Mosley）赛后受访时说：“这些球员做得很棒，他们临危不乱。进入加时赛，我们一度领先，但又被对手反超，我们执行了该做的计划，这就是我为他们感到自豪的地方。”

雷霆打败骑士终结二连败

另一方面，俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）在客场以117比112险胜克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers），终结两连败。

雷霆正处于低潮，球队接连遭遇伤病打击，此前又连续两场以超过20分之差落败。

不过，两届NBA常规赛最有价值球员（MVP）吉尔杰斯—亚历山大（Gilgeous-Alexander）表现出色，带领球队在骑士主场火箭球馆拿下这场提振士气的胜利。

亚历山大全场35投14中，包括命中四记三分球，另送出8次助攻，攻下43分。

谈到球队如何应对伤病危机，吉尔杰斯—亚历山大说：“你永远不知道未来会发生什么，而我们能做的就是接受手上的牌，尽力打好比赛。这就是我们一直以来的做法。

“无论比赛需要我们做什么，我们都会尽最大努力去完成，并争取胜利。今晚我们做到了。”

韦斯特布鲁克0号球衣退役

雷霆也宣布，他们会在2月7日主场迎战纽约尼克斯（New York Knicks）时，退役球队传奇后卫韦斯特布鲁克（Westbrook）的0号球衣。

37岁的韦斯特布鲁克在今年8月宣布退役，结束18年的NBA球员生涯。他以209次三双（得分、篮板和助攻均达到双位数）数据，成为联盟历史上三双次数最多的球员。

韦斯特布鲁克从2008年至2019年为雷霆效力11个赛季，他在2017年获选为NBA常规赛最有价值球员（MVP），并九次带领球队打入季后赛，包括四次晋级西部决赛，以及在2012年闯入NBA总决赛，最终不敌迈阿密热浪（Miami Heat）。

雷霆执行副总裁兼总经理普雷斯蒂（Presti）说：“许多球员都能带来影响，但只有伟大的球员才能留下不朽的传奇。拉塞尔·韦斯特布鲁克的传奇不仅建立在球场上，也体现在他对社区的贡献。

“他的比赛态度永不松懈，投入与承诺也非常深厚。正因如此，俄克拉荷马州居民都视他为自己人，而他的球衣将永远高挂在俄克拉荷马城球馆的上空。”