（慕尼黑综合电）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）将在新加坡时间星期三（11月4日）凌晨的欧冠联赛阶段客场挑战体育马德里（Atletico Madrid）。赛前新科金球奖得主、拜仁球星凯恩（Kane）星期一（2日）透露，愿意用金球奖换取欧洲冠军联赛奖杯。

在上星期的金球奖评选中，英格兰队长凯恩击败法国球星姆巴佩（Mbappe）和西班牙新星亚马尔（Yamal），捧起这项足球界最具声望的个人奖项。

不过，33岁的他透露，自己踢球的原因，是为了与队友一起取得成功。在客战体马前夕，凯恩在马德里受访时说：“我们是为了团队荣誉才踢足球。团队合作是这项运动中非常非常重要的一部分。

“上星期赢得金球奖，是我人生和职业生涯中最美好的时刻之一……但能够与球队一起创造难忘时刻、与俱乐部共同庆祝，以及代表拜仁捧起欧冠奖杯，那种感觉将无比美妙。”

凯恩夺得金球奖后，在上场德甲主场赛展示奖杯，但他那场比赛踢失罚球，射门也击中门柱，未能帮助球队取胜。（路透社）

当被问到金球和欧冠二选一时，凯恩说：“我会选择欧冠奖杯，不过我有机会同时实现这两个目标，就让我们拭目以待吧。”

拜仁在欧冠联赛阶段前三场比赛中仅取得一场胜利，另外两场分别战平阿申纳（Arsenal）和维京（Viking）。

近期，拜仁经历情绪起伏，主帅孔帕尼（Kompany）因病缺席，还有包括塞巴里（Saibari）、穆西亚拉（Musiala）、迪亚斯（Diaz）在内的主力球员受伤，但凯恩认为球队仍处于正轨。

凯恩说：“上星期对我个人而言是一个巨大的高峰，但主帅的情况和球员受伤又带来了一些低潮。各种极端情况接踵而至。我们必须设法应对，而这些经历也让我们更加团结。”

重返2019年决赛失意球场 凯恩：希望抹掉痛苦回忆

值得一提的是，体马的大都会球场（Metropolitano）曾给凯恩留下不好的回忆。2019年，凯恩代表“热刺”托特纳姆（Tottenham）参加欧冠决赛时，就是在此输给利物浦（Liverpool）。这个球场也是本赛季欧冠决赛的举办场地。

凯恩说：“有些球场会留下美好的回忆，有些则不然。希望我们明天能够在这里创造一段美好的回忆……下星期我还会代表英格兰在这里对阵西班牙，希望赛季结束前我们能够再次回到这里，参加欧冠决赛。

“因此，我和球队都有机会抹去2019年那段痛苦的回忆。这就是人生和足球的意义——把握下一次机会。”

凯恩也证实，自己距离与拜仁签署新合约已相当接近，有望在未来一段时间继续留在慕尼黑。

目前合约将在2027年6月到期的凯恩说：“我认为是以天来计算，而不是以星期来计算……我们现在已经非常接近了。”

体马主帅：凯恩拿金球实至名归

体马主帅西梅奥内（Simeone）也称赞凯恩“赢得了实至名归的金球奖”。“这真的非常了不起，我一直都很欣赏他……随着这些年来不断成熟，他逐渐达到职业生涯的最佳状态，同时依然保持敏锐的门前嗅觉。他很清楚球队需要什么。”

体马主帅西梅奥内（图）直言对拜仁前锋凯恩的欣赏，认为后者拿下金球奖实至名归。（法新社）

这名阿根廷籍主帅也指出，凯恩的影响力不只体现在球场表现上。“他的天赋对足球运动本身，以及那些仰望他的年轻球员来说，都是一笔宝贵财富。他留下的榜样告诉大家，只要努力付出，就能取得非凡成就。”

体马在最近九场各项赛事中赢下八场，包括在西甲马德里德比中以2比1击败皇家马德里（Real Madrid）。尽管拜仁有不少主力球员经过上周联赛后将因伤缺席，不过他们也预计将迎来奥利塞（Olise）、诺伊尔（Neuer）两名大将的复出，有能力在客场与体马分庭抗礼。