新加坡男双高永杰／黄家豪星期二（11月3日）下午在韩国羽毛球公开赛（超级500赛）首圈登场，0比2不敌中华台北组合何志伟／黄睿璿，无缘晋级。

我国男双今年以来在多项赛事中尝试不同搭档组合，希望通过调整阵容，寻找最合适的配对，为争取2028年洛杉矶奥运会参赛资格做准备。高永杰此次没有与固定搭档洼纯佑携手，而是改与黄家豪搭档出战。

面对世界排名第38的何志伟／黄睿璿，高永杰／黄家豪未能占得上风，以17比21、16比21连丢两局，比赛耗时30分钟。

这对新组合原本也报名参加下周举行的熊本大师赛（超级500赛），但世界羽联网站显示，两人已确定退赛。

我国球员的下一战世界羽联巡回赛是11月17日开打的香港公开赛（超级500赛），报名的男单有骆建佑（世界第11）和郑加恒（世界第33），世界第45的高永杰／洼纯佑则在候补名单中。

此外，在本站比赛和接下来的熊本大师赛中，中国男双主力“梁王组合”临时拆伙，梁伟铿与年轻小将胡珂源组成新组合，而王昶则搭档谢浩南出战。

这两支组合在星期二一胜一负，梁伟铿／胡珂源19比21、17比21不敌日本组合后藤拓人／吉田翼，王昶／谢浩南则经历三局激战以21比14、22比24、21比17打败马来西亚组合何莱恩／海卡尔晋级次圈。

韩国球星悉数出战

韩国球星基本都报名参加了在丽水市举办的韩国公开赛，女单世界第一安洗莹和上个月在爱知—名古屋亚运会以黑马身份夺得男单铜牌的俞泰彬都有参赛，星期三（4日）上阵。

安洗莹不久前在法国公开赛（超级750赛）收下本赛季第10个冠军，她还差一个冠军就能追平自己在2025年创下的单赛季11冠纪录。

主场作战的安洗莹首圈迎战来自保加利亚的卡洛亚娜·纳尔班托娃（Kaloyana Nalbantova）。这将是两人第四次交手，安洗莹此前三次交锋取得全胜。

男单方面，来自中国的八号种子李诗沣退赛，导致签表出现调整。香港名将李卓耀首圈的对手改为世界第65的印度尼西亚球员普拉迪斯卡（Prahdiska）。刚赢得德国海洛公开赛（超级500赛）冠军的印度好手叻斯亚·森（Lakshya Sen）也退赛，让日本球员冲本优大的首圈对手变为中国新秀董天尧。

今年在亚运会夺得男单铜牌的俞泰彬也会参赛，这是他在半决赛输给我国好手骆建佑后，首次参加比赛。他的对手是印度的普兰诺伊（Prannoy）。