（伦敦综合电）近期吞下二连败后，本赛季在英冠联赛作战的“铁锤帮”西哈姆（West Ham）星期二（11月3日）宣布，解雇主帅努诺·桑托（Nuno Santo）。

上赛季从英超降级的西哈姆，虽然是本赛季重返英超联赛的热门，但他们最近两轮在主场和升级竞争者南安普敦（Southampton）及西布朗（West Brom）的交锋中，分别2比3和1比3输球，目前在英冠以22分排名第八，落后领跑的米德尔斯伯勒（Middlesbrough）六分。

在这样的背景下，西哈姆星期二确认换帅。他们宣布：

“西哈姆足球俱乐部确认，男子一线队主教练努诺·埃斯皮里托·桑托即日起离任。

“在对英冠联赛赛季初的表现进行全面评估后，董事会认为目前有必要做出调整，以确保俱乐部能够继续朝着既定目标和期望稳步前行。”

助理与守门员教练随同离队

西哈姆指出，助理教练鲁伊·佩德罗·席尔瓦（Rui Pedro Silva）和守门员教练鲁伊·巴博萨（Rui Barbosa）也已离开俱乐部。

据多家媒体报道，上赛季无法带领伯恩利（Burnley）从英超保级而离开的帕克（Parker），可能是西哈姆下一任主帅人选。他也曾执教富勒姆（Fulham）、伯恩茅斯（Bournemouth）及比利时球队布鲁日（Brugge），球员时期也曾效力过西哈姆四个赛季。