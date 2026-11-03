（马德里综合电）西班牙乙级联赛球队特内里费（Tenerife）前锋德米格尔（De Miguel）在新加坡时间星期一（11月2日）的比赛中与对手发生碰撞后昏迷，经抢救无效后不幸离世，得年30岁。噩耗传出后，西班牙各界纷纷发文悼念这名球员。

比赛中，德米格尔遭到安道尔（Andorra）门将奥沃诺（Owono）飞膝撞击后倒地昏迷，在送院途中一度心脏骤停。他的情况过后恶化，在星期二（3日）下午4时身亡。

特内里费在声明中表达难以言喻的悲痛。“我们心碎不已，如鲠在喉，不敢相信这一切竟然是真的。此刻没有任何言语能够带来安慰，也没有任何事情能够减轻我们内心难以承受的悲痛。”

球会也向德米格尔的家人、亲友，以及整个特内里费足球界表达慰问。家属则感谢各界给予的关怀与支持，并恳请外界在这个艰难时刻尊重他们的隐私。

德米格尔也是西班牙职业足球员协会（AFE）理事会成员。AFE对他的离世表达深切悲痛，并向其家人、朋友、及特内里费队友致以最诚挚的慰问。

AFE在声明中说：“他的离世，让所有曾与他分享对足球的热爱、见证他对球员群体的投入，以及他为捍卫同行职业权益所付出努力的人，心中留下巨大的缺口。”

协会也说，在这个无比悲痛的时刻，向德米格尔的亲友送上关怀、支持与慰问，并写道：“你永远是我们大家庭的一员。安息吧，战友。”

足球界纷哀悼 比赛和活动推迟

安道尔也发声明致以最诚挚的慰问：“我们心如刀割，悲痛万分。愿他安息。”安道尔大股东、巴塞罗那（Barcelona）前后卫皮克（Pique）则在社交媒体上，对德米格尔的意外去世致歉及哀悼。

皇家马德里（Real Madrid）和巴塞罗那，以及德米格尔曾效力的西乙队伍卡斯特利翁（Castellon）等球队都发文悼念。英超球队曼联（Manchester United）也在特内里费的社媒留言，表示深切慰问。

西班牙皇家足球联合会除了哀悼这名前锋的离世，也推迟了原定于星期二进行的两场国王杯和一场王后杯比赛，以及西班牙21岁以下队（U21）来临友谊赛对垒日本的推介仪式。

西甲球队西班牙人（Espanyol）也将其新任主教练萨拉维亚（Sarabia）的亮相仪式推迟到星期三（4日）。

欧洲足联表示，本周所有欧战比赛之前，都会为德米格尔去世默哀一分钟。