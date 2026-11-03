冰球世锦赛 挪威芬兰丹麦瑞典拒绝与俄罗斯交手
（奥斯陆法新电）基于俄罗斯对乌克兰发动战争，继芬兰后，另外三个北欧国家挪威、丹麦和瑞典星期二（11月3日）指出，他们拒绝在2027年世界冰球锦标赛中与俄罗斯队交手。
自俄乌战争爆发以来，北欧国家一直是乌克兰的坚定支持者。在三国宣布这件事之前，邻国芬兰前一天也作出类似表态。
自2022年2月以来，俄罗斯一直被禁止参加国际冰球联合会（IIHF）旗下的赛事。不过，国际体育仲裁法庭（CAS）在10月30日针对俄罗斯冰球联合会提出的上诉作出裁决，允许他们参加世锦赛。
2027年冰球世锦赛明年5月在德国举行，但赛事抽签和赛程编排已经完成，当时并未将俄罗斯列入参赛队伍。
国际冰球联合会反对CAS的裁决，并指出这项裁决将带来“重大的实际影响”。
挪威冰球协会则在声明中说道：“根据目前的局势和所掌握的资料，挪威冰球协会决定，不会在2027年世锦赛期间与俄罗斯队交手。
“我们仍坚持原有立场，即在乌克兰战争结束前，俄罗斯应被禁止参加所有国际比赛。”
挪威只拒绝与俄罗斯交手，他们会按照原定计划参加小组赛中的其他比赛。
丹麦冰球联合会负责人尼尔森（Henrik Bach Nielsen）也表达了同样的立场。他说：“为了维护冰球运动的完整性，在当前形势下，我们无法想象与俄罗斯进行比赛。如果真的这么做，只会陷入混乱。”
瑞典冰球管理机构也在声明中指出：“瑞典的立场非常明确。只要乌克兰战争仍在持续，俄罗斯参与国际冰球赛事就是不可想象的。
“瑞典国家队不会与俄罗斯国家队进行比赛。”
芬兰冰球联合会星期一（2日）透露，他们将用尽一切方法来阻止俄罗斯重返世锦赛。
主席希耶塔宁（Heikki Hietanen）说：“我们目前正努力争取说服更多国家加入共同阵线，向国际冰球联合会表明，在目前的情况下，我们都不会与俄罗斯队交手。”
此外，芬兰城市图尔库也在星期一称，若俄罗斯获准参赛，他们将退出承办2027年至2028年世界青年冰球锦标赛的计划。