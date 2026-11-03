（奥斯陆法新电）基于俄罗斯对乌克兰发动战争，继芬兰后，另外三个北欧国家挪威、丹麦和瑞典星期二（11月3日）指出，他们拒绝在2027年世界冰球锦标赛中与俄罗斯队交手。

自俄乌战争爆发以来，北欧国家一直是乌克兰的坚定支持者。在三国宣布这件事之前，邻国芬兰前一天也作出类似表态。

自2022年2月以来，俄罗斯一直被禁止参加国际冰球联合会（IIHF）旗下的赛事。不过，国际体育仲裁法庭（CAS）在10月30日针对俄罗斯冰球联合会提出的上诉作出裁决，允许他们参加世锦赛。

Norway will not play against Russia at the 2027 World Championship, based on the current situation and the information available today.



Read the full statement from the Norwegian Ice Hockey Association: pic.twitter.com/VM0EGIzRLK — Norges Ishockeyforbund (@norskishockey) November 3, 2026

2027年冰球世锦赛明年5月在德国举行，但赛事抽签和赛程编排已经完成，当时并未将俄罗斯列入参赛队伍。

国际冰球联合会反对CAS的裁决，并指出这项裁决将带来“重大的实际影响”。

挪威冰球协会则在声明中说道：“根据目前的局势和所掌握的资料，挪威冰球协会决定，不会在2027年世锦赛期间与俄罗斯队交手。

“我们仍坚持原有立场，即在乌克兰战争结束前，俄罗斯应被禁止参加所有国际比赛。”

挪威只拒绝与俄罗斯交手，他们会按照原定计划参加小组赛中的其他比赛。

丹麦冰球联合会负责人尼尔森（Henrik Bach Nielsen）也表达了同样的立场。他说：“为了维护冰球运动的完整性，在当前形势下，我们无法想象与俄罗斯进行比赛。如果真的这么做，只会陷入混乱。”

瑞典冰球管理机构也在声明中指出：“瑞典的立场非常明确。只要乌克兰战争仍在持续，俄罗斯参与国际冰球赛事就是不可想象的。

“瑞典国家队不会与俄罗斯国家队进行比赛。”

芬兰冰球联合会星期一（2日）透露，他们将用尽一切方法来阻止俄罗斯重返世锦赛。

主席希耶塔宁（Heikki Hietanen）说：“我们目前正努力争取说服更多国家加入共同阵线，向国际冰球联合会表明，在目前的情况下，我们都不会与俄罗斯队交手。”

此外，芬兰城市图尔库也在星期一称，若俄罗斯获准参赛，他们将退出承办2027年至2028年世界青年冰球锦标赛的计划。