我国武术小将黄喆婷在2026年达喀尔青年奥林匹克运动会女子太极拳太极扇全能项目中表现亮眼，在两个单项中皆高居榜首，最终以18.713分的总成绩强势夺冠，为新加坡代表团斩获本届青奥会的首枚金牌。

这也是武术首次被列为青奥会正式比赛项目。女子太极拳太极扇综合项目的最终成绩由太极扇与太极拳两个分项的得分相加决定。

黄喆婷在本届青奥会展现出极佳的竞技状态与心理素质，从头领先到尾。她在预赛中两项都排名第一，到了决赛继续统治比赛。

在当地时间星期二（11月3日）率先进行的太极扇比拼中，她以9.353分的高分拔得头筹。之后的太极拳项目，黄喆婷再顶住压力，拿出全场最佳表现。她在动作质量（Execution）上获得满分7.00分，表演（Performance）拿下全场最高的2.360分，综合取得9.360分，连续两个单项位居第一。

两项成绩相加后，黄喆婷以18.713分的总分力压群芳，将这枚具有历史意义的青奥会金牌收入囊中。中华台北选手朱宥恩和德国选手卓玄霖分别收获银牌和铜牌。