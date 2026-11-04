（巴塞罗那法新电）在新加坡时间星期三（11月4日）凌晨举行的欧洲冠军联赛中，西甲劲旅巴塞罗那（Barcelona）凭借小将亚马尔（Yamal）七分钟破门和拉菲尼亚（Raphinha）下半场梅开二度，在主场以3比0完胜英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa），终结客队此前欧冠三连胜的开局。

由于西乙球队特内里费（Tenerife）前锋德米格尔（De Miguel）在星期二（3日）的比赛中发生碰撞后不幸离世，震惊足坛，本场比赛赛前特意取消播放欧冠主题曲，以示哀悼。

此役巴塞罗那天降大雨，维拉队长麦金（McGinn）除了得面对恶劣天气，还得承受球队开场仅七分钟就送礼的打击。在巴塞极具压迫性的高位逼抢下，维拉中场戈麦斯（Gomes）在禁区内传球失误，直接把球送到亚马尔脚下，后者笑纳大礼，轻松推射攻破维拉门将铃木彩艳的十指关。

值得一提的是，这是亚马尔职业生涯的第14个欧冠进球，正式超越皇家马德里（Real Madrid）前锋姆巴佩（Mbappe）此前保持的13球纪录，成为欧冠历史上进球最多的青少年球员（20岁以下）。

面对早早落后的不利局面，维拉迅速做出强势回应，与主队展开对攻。巴塞随后再度通过高位逼抢制造威胁，维拉后场出球困难，所幸铃木彩艳神勇扑出戈登（Gordon）的射门。另一端的巴塞门将加西亚（Garcia）也化解曼赞比（Manzambi）的攻门，双方上半场战得难解难分。

易边再战，锋线把握能力更强的巴塞彻底接管比赛。下半场开始不久，洛佩斯（Lopez）送出妙传，拉菲尼亚展现灵巧脚法低射死角破门，将比分扩大为2比0。

随后，边卫坎塞洛（Cancelo）送出一记精妙传中，本季坐稳球队九号位的拉菲尼亚近距离抢点破门，攻入个人本季各项赛事的第19球，也为巴塞锁定3比0的胜局。这场比赛也是巴塞罗那近19场欧冠赛以来，首次实现零封对手。

拉菲尼亚：把胜利献给逝世西乙球员德米格尔

赛后，独中两元的拉菲尼亚受访时难掩对德米格尔离世的悲痛。他说：“这是一场很好的胜利，我想把胜利献给球迷，但今天我不想谈论足球，我想向德米格尔的家人传递慰问——愿他安息。这种事可能发生在任何人身上，非常令人难受……我代表球会，希望向他的家人传递坚强的力量。”

巴塞主帅弗里克（Flick）对球队成功零封对手感到满意。他说：“全队保持非常紧凑的整体防守，这一点至关重要。整条后防线发挥出了惊人的水准，防住一切进攻。”

维拉队长麦金坦言，这场比赛给球队上了宝贵的一课：“巴塞在对的时间做出正确的决定，并攻进了非常精彩的进球。”

维拉主帅埃梅里（Emery）也认为，与欧洲最顶尖球队之一交手让球队获益良多：“我们在进攻三区必须更加冷酷无情，对自己提出更高要求，创造破门机会。0比3的比分或许比我们应得的更惨重一些，但我们接受这场失利，并从中吸取大量经验来提升自己。”

巴塞在这场胜利后，在积分上追平维拉，但因净胜球占优而占据积分榜次席，维拉退居第三，榜首依旧是卫冕冠军巴黎圣日耳曼（PSG）。