（曼彻斯特综合电）近来诸事不顺、状态奇差无比的“红魔”曼联（Manchester United），在新加坡时间星期三（11月4日）凌晨终于在欧冠赛场上迎来久违的胜利，让帅位摇摇欲坠的主帅卡里克（Carrick）获得一些喘息的空间。

曼联本场欧冠赛主场迎战意甲对手罗马（Roma），红魔再度遭遇噩梦般开局，一度以0比2落后。然而，他们却在下半场连追三球，以3比2上演惊天大逆转，终结各项赛事连续九场不胜的颓势。

在上星期六（10月31日）以0比2不敌切尔西（Chelsea）的英超联赛中，曼联后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）因鲁莽犯规领到红卡，卡里克此役决定将这名阿根廷国脚排除在首发阵容之外。

罗马球员苏莱（中）开赛仅11分钟就利用曼联后防上的巨大空当，轻松破门。（路透社）

曼联防线混乱依旧 引主场球迷倒戈

然而，这项调整并未带来明显改善。曼联的防线依然混乱，开赛不到20分钟就被罗马两度破门。

第11分钟，苏莱（Soule）接应莫拉（Mora）的传球，在大片空当中从容控球，随后推射破门。

仅仅七分钟后，曼联左路防守再次门户大开。苏莱的射门击中本仗顶替马丁内斯上场的赫文（Heaven）伸出的手臂，罗马获得罚球，马伦（Malen）主罚命中，将比分扩大至2比0。

主场球迷的不满情绪几乎演变成倒戈，他们向场内抛掷网球，导致比赛一度暂停。看台上同时响起要求曼联美国籍老板格雷泽家族（Glazer family）出售球会的口号，反映球迷对这批不得人心的管理层的极度不满。

库尼亚建功助曼联翻盘

不过，卡里克在比赛接近一小时之际迎来转机。库尼亚（Cunha）为曼联争取到一个颇具争议的罚球，费尔南德斯（Fernandes）第一次主罚的罚球被罗马门将巴斯克斯（Vasquez）扑出，但由于罗马球员提前进入禁区，因此曼联获得重罚机会。

这名曼联队长第二次主罚没有令人失望，他劲射破门，正式吹响球队反攻的号角。

比赛结束前七分钟，曼联再次获得幸运之神的眷顾。罗马球员巴莱尔迪（Balerdi）门前起脚解围却踢空，库尼亚轻松将球送入网窝。

三分钟后，库尼亚在近门柱附近劲射破网，助曼联以3比2反超比分。然而，这名巴西国脚却因为庆祝方式过于激烈而领到第二张黄卡，被罚下场。

但少一人作战的曼联还是成功守住胜果，这无疑为此前欧冠接连败给体育马德里（Atletico Madrid）和科莫（Como）的曼联，注入新的动力。

卡里克赛后说：“这个地方（老特拉福德球场）总能创造不可思议的事情，带来奇迹。

“我在半场休息时跟球员们谈了一下，这个地方如何能够改变局面，有时候只需要一个瞬间。今晚确实如此，球员们把握住了每一个细小的机会。最终的结果太棒了。”

至于罗马，他们则再次在欧冠赛场上演崩盘，未能摆脱此前四次做客老特拉福德球场全败的阴影。

在上个月主战皇家马德里（Real Madrid）的欧冠赛中，罗马一度在3比1领先的情况下，在最后八分钟内连失三球，以3比4告负，不料这次重蹈覆辙。