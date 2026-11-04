（比利亚雷亚尔综合电）开场仅17分钟便狂轰四球，卫冕冠军巴黎圣日耳曼（PSG）在新加坡时间星期三（11月4日）凌晨的欧洲冠军联赛中，客场以6比0血洗西甲劲旅“黄色潜水艇”比利亚雷亚尔（Villarreal），不仅创下欧冠史上最快攻入四球的纪录，更强势豪取新赛季欧冠四连胜及各项赛事10连胜。

比赛在沉重的氛围中拉开序幕。开球前，全场默哀一分钟，以悼念星期二（3日）在西乙联赛撞击事故中不幸离世的特内里费（Tenerife）球员德米格尔（de Miguel）。

哨声响起后，大巴黎迅速反客为主。第九分钟，内维斯（Neves）近距离破门首开纪录，吹响进攻号角。随后不到八分钟，“黄潜”防线在大巴黎的高位逼抢下彻底崩盘，接连在后场传球失误送礼。大巴黎的杜埃（Doue）与马尤卢（Mayulu）先后抓住机会建功，西班牙国脚鲁伊斯（Ruiz）紧接着在第17分钟劲射破网，将比分拉开到4比0。

大巴黎破多项纪录

这波摧枯拉朽的攻势，让大巴黎打破皇家马德里（Real Madrid）在2011年对阵萨格勒布动力（Dinamo Zagreb）时创下的开场20分钟进四球的欧冠最快纪录。此外，大巴黎本赛季前四场欧冠狂轰20球，不仅刷新欧冠同期最高进球纪录，更成为欧冠史上首支连续四场比赛至少攻入四球的球队。

易边再战，大巴黎并未收手。第50分钟，鲁伊斯反越位接挑传再下一城，完成梅开二度。第74分钟，年仅17岁的边后卫博利（Boly）替补哈基米（Hakimi）登场迎来欧冠首秀，并在四分钟后攻入个人成年队首球，将最终比分定格在6比0。这场惨败也令比利亚雷亚尔吞下西班牙球队在欧冠历史上最大的主场失利比分。

更令人佩服的是，大巴黎是在多名核心伤缺的情况下取得这场大胜。主力边锋克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）在上个月战胜巴塞罗那的比赛中右膝前十字韧带撕裂，本赛季恐已报销。登贝莱（Dembele）、队长马尔基尼奥斯（Marquinhos）与门德斯（Mendes）也因伤势缺席了此次西班牙客场之旅。

大巴黎主帅恩里克（Enrique）赛后受访时坦言，并未预料到会有如此完美的开局：“有些比赛就是会这样展开。一旦早早陷入0比4落后，任何球队都很难缓过神来反扑。要面对我们这样持续高位逼抢的球队确实非常艰难。”

对于球队未在领先后放慢节奏，恩里克解释道：“我并不特别喜欢这种悬殊的比分，但我们始终尊重对手，并坚持贯彻同样的比赛方式，从不考虑放慢节奏。我对球队的雄心和表现感到满意，但真正的考验要到明年2月到3月的淘汰赛才开始，届时才真正需要证明我们的实力。”

过去两个赛季，大巴黎虽曾在联赛阶段跌出前八，被迫通过附加赛才晋级16强，但最终都成功捧起欧冠奖杯。如今开局四战全胜独占积分榜鳌头，这支法甲霸主冲击欧冠三连冠的势头已不可阻挡。大巴黎在今年底前的最后两场欧冠赛事，将先后迎战罗马（Roma）与阿斯顿维拉（Aston Villa）。