（圣克鲁斯—德特内里费综合电）一名足球员在西班牙乙级联赛中与对方门将发生场上碰撞后不幸身亡，西班牙警方证实已展开调查。

西乙球队特内里费（Tenerife）星期二（11月3日）证实，球队前锋热苏斯·德米格尔（Jesus de Miguel）在场上发生碰撞后心脏骤停，最终不治，得年30岁。

这起事件发生在当地时间星期一（2日）特内里费对阵安道尔足球队（FC Andorra）的西乙联赛中。

德米格尔当时在中场附近争抢球权时，遭到安道尔门将热苏斯·奥沃诺（Jesus Owono）迎面撞击。碰撞发生后，德米格尔起初跪倒在地，双手紧握躯干，维持了数秒，随后仰面倒地，双臂垂落在身体两侧。



奥沃诺在被出示红卡后，原本正走向场外，但随后转身加入其他球员的行列，上前查看德米格尔的情况。

德米格尔随即被送往医院，但送院途中一度心脏骤停。他的情况过后恶化，并于星期二下午4时宣告不治身亡。

西班牙国家警察指出，警方已对此事展开调查。根据西班牙法律，非自然原因造成的死亡，包括意外事故，均须接受司法调查。

圣克鲁斯—德特内里费首席检察官桑切斯—豪雷吉（Sanchez-Jauregui）告诉西班牙通讯社EFE，刑事诉讼的可能性不大，因为事发时比赛正在进行。不过，这场原本踢至2比2的比赛在这起事故发生后被暂停。

7日将向德米格尔作最后告别

特内里费最大股东加西亚（García）受访时说，应德米格尔家人的要求，遗体将被运往托莱多省的纳瓦埃尔莫萨（Navahermosa）。他说，德米格尔的队友和球会官员也将到场，向他作“最后的告别”。

加西亚说，球迷星期六（7日）将在球队主场聚集，向这名球员致敬。

他说：“大家会齐心协力，一起度过这段艰难时期。”

球会主席米安布雷斯（Minambres）说，球员及其家人很可能都需要专业人士的协助，以走出德米格尔离世的悲痛。

球会也已要求将原定星期六客场对阵格拉纳达（Granada）的联赛延期举行。

据了解，涉事门将奥沃诺在Instagram上的账号原有近3万名追随者，但星期二已被停用。

另一名踢更低级别联赛的同姓球员米歇尔·奥沃诺（Michel Owono）则透露，很多人误以为他就是那名安道尔门将，对他进行一连串的辱骂。

当地媒体没有报道过德米格尔生前患有任何疾病，他的确切死因也尚未公布。

根据西班牙媒体报道，德米格尔留下了妻子和一名女儿。