（芝加哥综合电）美国职业足球大联盟（MLS）于星期三（11月4日）公布2026赛季10大畅销球衣排行榜，迈阿密国际（Inter Miami）的八届金球奖得主梅西（Messi）连续四个赛季蝉联榜首，洛杉矶足球俱乐部（LAFC）韩国前锋孙兴慜紧随其后位居第二。

不过，若从今年6月算起，夏季刚加盟芝加哥火焰（Chicago Fire）的波兰锋霸莱万多夫斯基（Lewandowski）则是同期球衣销量最高的球员。

排在全年销量榜第三位的是温哥华白帽（Vancouver Whitecaps）的德国中场穆勒（Müller）。今夏刚登陆美职联的两大强援——芝加哥火焰前锋莱万多夫斯基与奥兰多市（Orlando City）的法国前锋格里耶兹芒（Griezmann）则分别位列第四和第五。这不仅印证莱万多夫斯基自6月起的超高人气，也凸显格里耶兹芒在美职联球迷群中的即时号召力。

这些数据是根据MLS官网商店从1月1日至10月30日的销售情况。

年轻世代方面，费城联（Philadelphia Union）的17岁中场小将沙利文（Sullivan）凭借在俱乐部与国家队的突破性表现，高居销量榜第六。他不仅在今年9月成为美职联史上最年轻的月度最佳球员，更在美国队10月份以3比0击败墨西哥的国际赛中进球，改写美国男足国家队史上最年轻进球者的纪录。

从俱乐部层面来看，迈阿密国际无疑是最大赢家，共有三名球员杀入前10，除了榜首的梅西之外，还有排名第八的苏亚雷斯（Suarez）和第10的德保罗（De Paul）。洛杉矶队则有两人上榜，分别是第二名的孙兴慜与第七名的布安加（Bouanga）。纳什维尔（Nashville SC）的穆赫塔尔（Mukhtar）则排在第九位。