（圣保罗综合电）一级方程式赛车（F1）美国车队哈斯（Haas）星期二（11月3日）宣布，开除法国车手奥康（Ocon），巴西车手卡马拉（Camara）本周末在圣保罗主场迎来F1正赛首秀。

奥康在上周末的墨西哥大奖赛前被车队撤换，但车队强调，这与他的健康状况无关。日本后备车手平川亮顶替出赛，最终获得第10名。

谈及与奥康分道扬镳，哈斯领队小松礼雄在社媒说：“作出这样的决定从来都不容易。就像墨西哥城站的情况一样，如今我们仍认为，这是对车队未来发展最有利的决定……车队与奥康最终进行的相关谈话，属于内部事务。”

奥康否认与领队产生肢体冲突

此前有报道称，小松礼雄与奥康在墨西哥城站期间，因轮胎选择意见不合而发生肢体冲突。不过，奥康断然否认这一说法，但承认他与车队之间“存在不同意见”。

哈斯上个月已宣布，奥康明年离队，由法拉利车手学院成员卡马拉取代。卡马拉去年8月试驾哈斯一辆旧款赛车时，给车队留下深刻印象。平川亮本周末则因丰田车队的世界耐力锦标赛（WEC）赛事任务，无法继续代替奥康出赛。

哈斯目前在车队积分榜排名第七，仅领先奥迪四分。英国车手贝尔曼（Bearman）在本赛季至今的19场比赛中，为车队拿下31分中的23分。

哈斯的英国车手贝尔曼料将继续扛起为车队拿分的主要任务。（路透社）

小松礼雄说：“展望接下来的赛事，我们已选择让卡马拉在圣保罗大奖赛中与贝尔曼搭档出赛。

“我们期待本周末欢迎他加入车队，并携手迎接他的F1首秀，驾驶VF-26赛车征战巴西站。”

圣保罗大奖赛是赛季的倒数第四站，结束本站后，赛季还剩下拉斯维加斯、卡塔尔和阿布扎比三站赛事。