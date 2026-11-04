（印第安韦尔斯路透电）女子网球协会（WTA）年终总决赛分组星期三（11月4日）揭晓，世界排名第一的哈萨克斯坦名将伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）与美国球员可可·高芙（Coco Gauff）同组，而世界第二的阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）则与世界第三的米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）同组。

作为卫冕冠军的伊莲娜，小组赛首战就将迎来实力不俗的可可。与她们同组的还有第四次参加年终总决赛的杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula，美国），以及现任温布登锦标赛冠军、首次参加这项赛事的琳达·诺斯科娃（Linda Noskova，捷克）。

至于白罗斯名将阿丽娜的小组，则包括19岁的俄罗斯新星米拉、2018年赛事冠军叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina，乌克兰），以及另一名捷克球员卡罗琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova）。

年终总决赛将于11月8日至15日在美国的印第安韦尔斯举行。两组分别排名前二的球员将晋级半决赛。

在今年9月美国公开赛获胜后登上世界第一的伊莲娜称，这个排名不只给她带来更多关注，也成为推动自己进步的动力。

她说：“过去几个月简直不可思议。当然，外界的关注会带来压力，但与此同时，这也是一种动力，因为你不想输。在这项运动中，你仍需要付出很多努力。”

阿丽娜则希望在年终总决赛一雪前耻，她在美网输球后将世界第一的宝座拱手让人。今年较早前，阿丽娜先后赢得印第安韦尔斯和迈阿密两站公开赛冠军，完成“阳光双冠”壮举。

巴黎大师赛苦战胜出 乔天王保住晋级总决赛希望

男单方面，八名球员名单结果还未出炉，“塞尔维亚天王”乔科维奇（Djokovic）仍有取得男子网球协会（ATP）总决赛资格的希望。

39岁的乔科维奇星期二（3日）在巴黎大师赛首圈艰难击败摩纳哥球员瓦舍罗（Vacherot）。若他想争取今年在都灵举行的年终总决赛门票，就必须在巴黎赛中至少打进半决赛。

乔科维奇目前在积分榜上排名第11位。由于已获得资格的意大利好手辛纳（Sinner）因伤退出本赛季余下赛事，因此他必须跻身前九才能搭上总决赛列车。

与乔科维奇竞争的还有霍达尔（Jodar）、菲斯（Fils）、蒂亚福（Tiafoe）和德米纳尔（de Minaur）等人，他们的排名都在乔科维奇之前。

过去两个赛季，乔科维奇都因伤缺席总决赛。他上一次因成绩未能取得参赛资格，还要追溯至2017年。

目前已确定获得资格的球员有五名，他们是兹维列夫（Zverev，德国）、阿尔卡拉斯（Alcaraz，西班牙）、谢尔顿（Shelton，美国）、梅德韦杰夫（Medvedev，俄罗斯）和科博利（Cobolli，意大利）。