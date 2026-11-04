（曼彻斯特综合电）在新加坡时间星期三（11月4日）凌晨举行的欧洲冠军联赛中，葡萄牙中场费尔南德斯（Fernandes）表现出色，协助曼联（Manchester United）上演戏剧性逆转，以3比2击败罗马（Roma）。

然而，这名曼联队长却因为在球队于上一场欧冠联赛耻辱性1比4败给意大利新军科莫（Como）后，公开批评了主帅卡里克（Carrick）的战术，而在下一场对阵伯恩茅斯（Bournemouth）的英超联赛中遭弃用。

谈到那起事件，费尔南德斯坦言，卡里克当时将他排除在首发阵容之外，是正确的决定，也是合理的做法。

费尔南德斯：外界有很多不实报道

他在接受亚马逊Prime采访时说：“这段时间并不容易，媒体上出现了很多揣测。关于我和主帅之间发生的事，有很多不实报道。我们已经把话说开，之后主帅决定让我坐上替补席，因为我的表现不够好。

“所有人都认为，这是主帅在惩罚我之前说过的话。如果真是这样，那也是正确的。主帅有权作出决定。

“这并不会改变我对主帅、教练团队，以及球会每一名球员的信任，也不会改变我的目标——接下来每一场比赛，我都要全力争胜。”

曼联本赛季开局表现低迷，创下自1986年以来最差的赛季开局，至今在英超联赛中仅取得一场胜利，卡里克的帅位因此摇摇欲坠。

不过，费尔南德斯并不认为本仗逆转战胜罗马，就能够保住卡里克的饭碗。

他说：“我们不需要帮谁保住饭碗。球会需要这场胜利，球员们也需要这场胜利。

“我们一直非常努力，希望全队一起摆脱目前的困境。”