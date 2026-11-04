（东京法新电）亚洲杯足球赛延期到明年年底，原定明年年初带队参加亚洲杯后卸任的日本主教练森保一可能提前离队。他星期三（11月4日）在公布日本11月中来新参加友谊赛的大名单时说，自己将“接受现实”。

由于沙特阿拉伯安全风险增加，亚洲足联星期二（3日）宣布将原定明年1月在当地举行的亚洲杯延期到明年12月。

日本足总原本计划好在亚洲杯后，森保一将退位，由现任日本23岁以下（U23）国家队主帅大岩刚接替其帅位，但随着赛事推迟，日本媒体报道，森保一可能会在今年年底就提前离任。

作为日本国家队历史上执教时间最长的主教练，森保一指出，日本足球的发展远比他个人的去留更为重要。

森保一：接受现实 做好眼前工作

他说：“如果亚洲杯如期举行，我一定会全力以赴，争取在七场比赛中夺得冠军；但与此同时，即便赛事未能如期进行，这七场比赛的机会也并不会就此真正‘消失’。

“如果那七场比赛能够重新安排，那么新的教练团队在展望下一届世界杯时，便能充分利用这些比赛机会。

“我只好接受现实，并尽我所能做好眼前的工作。”

日本足球总会技术总监山本昌邦在记者会上，拒绝就森保一的任期做进一步说明，只透露教练组交接的具体时间，会由日本足总内部决定。

日本将在我国对阵巴西和巴拉圭

不过新加坡球迷依然可以看到森保一带队来新，在国家体育场参加11月14日和巴西重演世界杯32强对阵，以及11月17日对垒巴拉圭的“瑞穗蓝色挑战——新加坡加冷足球系列赛”（Mizuho Blue Challenge - The Kallang Football Series Singapore）。

森保一说，亚洲杯的推迟并未影响他为对阵巴西和巴拉圭的比赛所选定的阵容。

在今年的世界杯上，安切洛蒂（Ancelotti）领军的巴西凭借补时阶段的一粒进球，以2比1击败日本，将其挡在16强赛之外。

这次异地再战，森保一征召了效力于阿斯顿维拉（Aston Villa）的门将铃木彩艳和效力于水晶宫（Crystal Palace）的中场球员镰田大地等名将。此外，他还时隔五年多再次征召效力于考文垂（Coventry）的边锋坂元达裕。

效力于摩纳哥（Monaco）的大将南野拓实因伤缺席世界杯后，此次重返国家队。

虽然在世界杯输给巴西，不过去年10月，日本在东京的友谊赛中首次击败巴西。

森保一说：“若想让日本队成为一支能够赢得世界杯的球队，我们需要提高对阵南美球队时的胜率。”

除了本月的比赛外，日本原定于12月30日在大阪进行一场亚洲杯热身赛，对手尚未确定。不过随着亚洲杯展延，山本昌邦无法确认这场比赛是否还能如期举行。