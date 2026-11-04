我国残障泳将杜维崧和叶品秀星期三（11月4日）分别荣膺新加坡残障体育奖年度最佳男、女运动员奖项。杜维崧是连续第五年获奖，叶品秀则是第七度当选。

颁奖典礼在泛太平洋酒店举行，文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟担任主宾，国务资政李显龙的夫人、淡马锡信托基金会主席何晶也莅临现场。

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟（左三）为我国残奥泳将叶品秀（右三）颁奖。何晶（右二）与新加坡残疾体育理事会主席张许淑敏博士（右一）到场见证。（梁麒麟摄）

今年的颁奖礼首次由新加坡残疾体育理事会和新加坡全国残奥理事会联合主办，提名数目从去年的82项增至116项，增幅超过四成，创历来新高。

叶品秀：努力获得洛杉矶残奥会参赛资格

本届奖项表彰2025年4月1日至2026年3月31日期间的成绩。叶品秀去年在主场举行的2025年世界残障游泳锦标赛夺得一金一银，在主场加冕世界冠军。

叶品秀说，能获选年度最佳女运动员，一直都是很大的荣幸，“从不把它视为理所当然”。

她说，这次获奖特别有意义，因为是纪念自己在主场夺得世界冠军。“我们不只把比赛带到新加坡，也让国人走出来观赛，真正了解残障运动是什么。”

叶品秀征战泳坛近20年，拿了无数个冠军，但依旧充满动力。“一方面，我总想超越过去的自己，看看自己还能走多远。另一方面是社会影响。我小时候身边很少见到残障人士，但过去20年来，许多故事被讲述，许多事情改变了，这种影响是真实可感的。”

谈及未来目标，她说：“我现在专注于2028年洛杉矶残奥会，还有两年。明年是争取参赛资格的机会，会有很多比赛和集训，把节奏重新找回来。”

亚残运会后休假 杜维崧身心状态都很好

杜维崧则在2025年世界残障游泳系列赛日本站和墨西哥站各夺一枚银牌，再于今年1月的泰国亚细安残运会摘下五枚奖牌，其中三枚是金牌。

上月在爱知—名古屋亚残运会，28岁的他再添两银三铜，是新加坡代表团中夺牌最多的选手。不过，颁奖当晚杜维崧还在欧洲旅行，因此未能到场。

杜维崧在上个月的亚残运会入账两银三铜，是我国代表团中夺牌最多的选手。（新加坡全国残奥理事会档案照片）

尽管如此，他还是通过书面回复向《联合早报》透露，上月亚残运会的最后一天是他这一年的亮点：“那是一场关于自我、关于自己最佳状态的漫长实验的总结”。

他并未透露自己接下来的参赛计划，只说自己“身心状态都很好”。他还提到，能在洪秉祥门下训练十多年，“就是跟着史上最伟大的运动员之一学习”，因此非常感激他。

游泳先驱洪秉祥得教练奖 颜恺宏夺两奖

杜维崧的教练洪秉祥则获颁年度教练（高水平竞技）奖。这名狮城游泳先驱、两届奥运选手从杜维崧开始竞技游泳起就执教他。洪秉祥是叶品秀的首任竞技教练，曾在2008年帮助她赢得个人首枚残奥奖牌。

年轻一代的发挥同样亮眼。20岁的颜恺宏在2025年硬地滚球世界杯夺银，也在亚细安残运会男子BC3个人赛摘金，连续第三年当选年度最佳少年运动员。不过颜恺宏正在巴西参赛，未能亲自到场领奖。

此外，颜恺宏与41岁的努鲁拉西卡（Nurulasyiqah）的BC3混双组合在2025年亚细安残运会夺金，荣获年度最佳团队奖。努鲁拉西卡受访时说，她大概有一半时间都在“唠叨”年轻的搭档，但对方的活力能让团队保持士气。

她说，由于颜恺宏不能说话，两人花了很多功夫练习沟通。“很多时候轮到我们出手时，几乎是凭直觉：他打这一球，我接下一球。”她也透露，两人的中期目标是取得2028年洛杉矶残奥会参赛资格。

努鲁拉西卡（图）代表团队领取最佳团队奖，她感谢了教练、看护者、义工和支持者的努力。（梁麒麟摄）

年度最佳少女运动员则是15岁泳将莫扎·阿丽卡·拜哈基（Moza Alyka Baihakki）。在国际综合运动会的个人首秀——2025年亚洲青年残运会，她就夺得两金一银一铜，表现出色。杜维崧透露，莫扎是洪秉祥的门生。

《每日新闻》记者夺激励人心故事奖

今年新设的两个奖项中，《每日新闻》（Berita Harian）记者凯鲁·阿克马（Khairul Akmal）凭报道两名因意外致残的轮椅橄榄球选手，夺得首届年度最激励人心故事奖。摄影师黄德贤则获得年度最激励人心照片奖。

当晚，新加坡残疾体育理事会宣布延续与虎豹企业的长期合作。虎豹企业再认捐12万元，支持新加坡残障体育奖及本地残障体育界的发展，重点推进硬地滚球项目。