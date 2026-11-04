在巴西和日本之后，新加坡国家男子足球队主教练李斯平星期三（11月4日）公布了代表雄狮参加首届“瑞穗蓝色挑战赛——加冷足球系列赛”（Mizuho Blue Challenge – The Kallang Football Series）的24人名单。最近拿到我国国籍的英冠加的夫（Cardiff）后卫黄添喜，因为即将当爸爸而推迟了上演国家队首秀。

雄狮将在11月13日和世界排名第33位的巴拉圭交锋，过后在17日和五届世界冠军巴西交手，迎来难得的和南美洲劲旅切磋的机会。

原本这两场雄狮的友谊赛是为了备战明年1月的亚洲杯，但由于主办国沙特阿拉伯安全局势不稳，亚洲足联星期二（3日）宣布把比赛推迟到12月举行。

虽然如此，李斯平重申球队的备战工作及应对即将到来比赛的策略保持不变。

他说：“我们理解推迟赛事的决定；所有相关人员——包括球员、球队工作人员和球迷——的安全与福祉始终是第一位的。在备战过程中，我们将继续遵循相关权威部门的指导。

“尽管如此，我们对待这两场比赛的态度依然如故。巴拉圭和巴西都是经常活跃在国际足坛最高水平的劲旅，我们深知这将是一场严峻的考验。我们需要这样的历练来不断挑战自我、克服困难，并力争在亚洲杯到来时，以最佳的竞技状态出战。”

马里士他中场邬俊伟首次入选

与此前参加国际足联亚细安杯的阵容相比，雄狮此次大名单有所调整。效力于马里士他卡沙（Balestier Khalsa）的21岁中场球员邬俊伟凭借出色表现，首次入选国家队。

李斯平说：“邬俊伟在马里士他卡沙的表现展现出了超越年龄的成熟与稳定。他已很好地适应了联赛的要求，并证明了自己完全有能力在这一水平上竞争。”

后港联（Hougang United）中场赛夫拉（Saifullah Akbar），以及芽笼国际（Geylang International）的防守球员佩雷拉（Joshua Pereira）和戴锭威均重返国家队阵容。

此前，狮城水手（Lion City Sailors）边后卫努尔亚当（Nur Adam Abdullah）在10月11日球队战胜幼狮队（Young Lions）的比赛中遭遇前交叉韧带损伤，必须养伤一段时间，因此无缘这次比赛。

目前在日本第三级别联赛群马温泉（Thespa Gunma）踢球的前锋伊山范迪受伤无法参赛，范迪兄弟中的大哥伊尔范（Irfan）也不在阵中，只有前锋伊尔汗（Ilhan）入选，与老将沙瓦（Shawal）是仅有的两名前锋。9月底正式成为我国公民的加的夫后卫黄添喜，因伴侣即将诞下两人的第一个孩子而缺席。

上一场惨败马国 雄狮争取更好表现

雄狮在上一个国际比赛日举行的亚细安杯中耻辱性0比6惨败给邻国马来西亚，这次面对实力更强的南美双雄，要避免再次大比分败仗。

李斯平说：“我们深知此前的表现未达到设定的标准，也理解球迷们的失望。接下来的比赛将是对我们的考验，但关键在于我们作为一个团队如何应对、如何从经验中汲取教训，并持续努力寻求进步。

“我们绝不会将球迷的支持视为理所当然，我们也明白，他们的信任需要我们不断去争取。我们承诺，每一次踏上球场都会全力以赴，并通过我们的表现，诠释代表新加坡出战的真正含义。”