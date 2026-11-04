（马德里法新电）皇家马德里（Real Madrid）星期三（11月4日）透露，计划任命已退役的网球巨星纳达尔（Nadal）为俱乐部董事会成员。

纳达尔曾夺得22座大满贯冠军，自2011年起便是皇马荣誉会员，并与皇马主席佩雷斯（Perez）保持着密切关系。

皇马在声明中指出：“对于皇家马德里和所有皇马球迷而言，像他这样在竞技成就和人格品质上都享有崇高声望、堪称西班牙乃至世界体育界典范的人物，能够加入我们的董事会，并以这一身份为俱乐部的现在与未来作出贡献，是一件令我们无比自豪的事。”

预计皇马会员会在11月21日举行的俱乐部会员大会上，正式批准任命纳达尔加入董事会。

纳达尔在社交平台X上写道：“我要感谢弗洛伦蒂诺·佩雷斯主席和董事会，提议让我加入皇家马德里董事会。

“我怀着无比激动的心情接受了这一提议，期待学习，并尽我所能作出贡献。”

现年40岁的纳达尔在辉煌的职业生涯中，曾创纪录地夺得14座法国网球公开赛男单冠军。

2023年，纳达尔曾说，希望有朝一日能够担任皇马主席，但不确定自己是否具备胜任这一职位的资格。

在今年的俱乐部主席选举前，针对有关他将参选的报道，纳达尔曾出面澄清，称自己无意参选。

佩雷斯于6月击败里克尔梅（Riquelme），赢得选举。