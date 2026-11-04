新加坡足球劲旅狮城水手（Lion City Sailors）上周刚在亚冠二级联赛第三场小组赛打败澳大利亚的阿德莱德联（Adelaide United），登上F组榜首。两队将在星期四（11月5日）易地再战，水手坐镇主场惹兰勿刹体育场，要乘胜追击。

水手在上周四的客场以2比0战胜阿德莱德联，成为首支在澳洲客场取得正式比赛胜利的新加坡球会。他们目前以两胜一和积7分，以一分的优势力压原本领跑的后者，暂居榜首。如果这次能再拿下胜利，他们接近锁定16强资格。

同组的香港大埔足球会（Tai Po FC）零分垫底，出线概率渺茫，第三名则是泰国球队巴吞联队（Pathum United），为4分。

根据规则，小组排名前二的球队将晋级下一阶段。

在星期三（4日）的记者会上，水手新帅马克·杰克逊（Mark Jackson）说：“在这项赛事中，要在客场取得这样的成绩确实非常不容易，对球队目前的表现感到非常满意。我们非常期待能回到主场，也做好了准备。”

记者会开始前，狮城水手队在惹兰勿刹体育场训练。（关俊威摄）

体能全面恢复充沛 水手放眼主场取三分

虽然赛程安排相当紧凑，水手在阿德莱德结束那场比赛后还踢了一场新加坡超级联赛（SPL），不过他们已经充分恢复体能，期待能在主场获得胜利的三分。

杰克逊继续说：“球员完全认同并积极落实我们希望采用的比赛方式，而这逐渐取得成效。大家往往只关注比赛结果，但从球队的表现来看，我们在许多方面都做得不错。球队在比赛各个环节的整体水平和要求都在不断提升，对此我感到非常满意。”

在这项赛事中，水手近八次在惹兰勿刹体育场出战仅吞下一场败仗，期间还击败过韩国劲旅全北现代汽车（Jeonbuk Motors）和中国球队浙江队等强敌。

阿德莱德联希望能在我国主场一雪前耻，他们为此做好准备，希望到时能执行相应的战术。

阿德莱德联主帅安德里奥利（左）指出，球队已准备好战术在我国比赛，右为门将斯密茨。（关俊威摄）

主帅艾顿·安德里奥利（Airton Andrioli）说：“我们已经把上周的事抛诸脑后，全心专注于明晚的比赛。我们确保每个人都保持积极的心态，也对球队的实力充满信心。

“我们已经为明晚的比赛制定了战术部署，接下来就看球员们如何执行了。”

这是阿德莱德联门将约书亚·斯密茨（Joshua Smits）首次前来新加坡比赛，尽管球队过去五天的行程十分紧凑，累计飞行距离超过1万1000公里，但他指出，艰苦的赛程不会削弱球队的决心，他们力争晋级淘汰赛阶段。

斯密茨说：“我真的非常期待明天的比赛，很期待看看到时会有怎样的表现。”