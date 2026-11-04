碰撞致死对手前锋 安道尔门将大受打击获队友声援
特内里费球迷在主场悼念去世的前锋德米格尔。 （路透社）
（特内里费路透电）西乙球队安道尔（Andorra）门将热苏斯·奥沃诺（Jesus Owono）在星期一（11月2日）的联赛中飞膝撞击特内里费（Tenerife）前锋德米格尔（De Miguel），后者在星期二（3日）去世后，安道尔后卫斯帕茨（Spatz）在社交媒体上发声，称奥沃诺深受打击，并力挺这名赤道几内亚门将。
奥沃诺因遭受网络辱骂，星期二停用了自己的Instagram账号。一些用户在他的贴文下留言，称他为“杀人犯”。安道尔俱乐部指出，德米格尔去世后，俱乐部正为所有有需要的人员提供心理支持。
斯帕茨坦言，本周发生的事情给奥沃诺带来了沉重打击。
“我们这些了解他的人都清楚他的为人，知道他此刻承受着多大的痛苦，也知道他绝不会故意伤害任何人。”
斯帕茨继续写道：“足球比赛中可能发生不幸的意外，但谁也无法想象，其中一次竟会造成如此悲惨的后果。”他同时向德米格尔的家人及特内里费俱乐部致以慰问。
赤道几内亚足球总会星期二发表声明，表达了对奥沃诺的支持，并称这名25岁的球员正承受着深切的悲痛。奥沃诺已代表赤道几内亚国家队出场47次。
因为同样姓氏，场上位置相同，西班牙第六级别联赛球队坎维达莱特（Can Vidalet）的门将米歇尔·奥沃诺（Michel Owono）在社交媒体上被一些人误认为热苏斯·奥沃诺，遭到了种族主义辱骂。他因此在社交媒体上澄清自己并非当事人，并哀悼德米格尔的去世。
西班牙国家警察已就德米格尔的死亡展开例行调查。