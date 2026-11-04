（特内里费路透电）西乙球队安道尔（Andorra）门将热苏斯·奥沃诺（Jesus Owono）在星期一（11月2日）的联赛中飞膝撞击特内里费（Tenerife）前锋德米格尔（De Miguel），后者在星期二（3日）去世后，安道尔后卫斯帕茨（Spatz）在社交媒体上发声，称奥沃诺深受打击，并力挺这名赤道几内亚门将。

奥沃诺因遭受网络辱骂，星期二停用了自己的Instagram账号。一些用户在他的贴文下留言，称他为“杀人犯”。安道尔俱乐部指出，德米格尔去世后，俱乐部正为所有有需要的人员提供心理支持。

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: FC Andorra defender Lautaro Spatz has BROKEN HIS SILENCE following the tragic death of Jesús de Miguel, defending his teammate goalkeeper Jesús Owono.



“Those of us who know him know what kind of person he is. We know how much he is suffering right now and that he… pic.twitter.com/mAP2qXwsPa — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 4, 2026

斯帕茨坦言，本周发生的事情给奥沃诺带来了沉重打击。

“我们这些了解他的人都清楚他的为人，知道他此刻承受着多大的痛苦，也知道他绝不会故意伤害任何人。”

斯帕茨继续写道：“足球比赛中可能发生不幸的意外，但谁也无法想象，其中一次竟会造成如此悲惨的后果。”他同时向德米格尔的家人及特内里费俱乐部致以慰问。

赤道几内亚足球总会星期二发表声明，表达了对奥沃诺的支持，并称这名25岁的球员正承受着深切的悲痛。奥沃诺已代表赤道几内亚国家队出场47次。

因为同样姓氏，场上位置相同，西班牙第六级别联赛球队坎维达莱特（Can Vidalet）的门将米歇尔·奥沃诺（Michel Owono）在社交媒体上被一些人误认为热苏斯·奥沃诺，遭到了种族主义辱骂。他因此在社交媒体上澄清自己并非当事人，并哀悼德米格尔的去世。

西班牙国家警察已就德米格尔的死亡展开例行调查。