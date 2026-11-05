（朗斯法新电）意大利球队科莫（Como）在新加坡时间星期四（11月5日）举行的欧洲冠军联赛第四轮比赛中，客场以9比1狂胜法国的朗斯（Lens），一举追平现代欧冠历史上最大净胜球差纪录。

凭借希腊国家队中锋杜维卡斯（Douvikas）在比赛中上演帽子戏法，西班牙名宿法布雷加斯（Fabregas）执教的科莫在本赛季欧冠前四轮比赛中拿下第三场大胜。

自1992年欧冠改制以来，此前仅有两支球队曾取得八球净胜优势：分别是2007年利物浦（Liverpool）在小组赛8比0大胜贝希克塔什（Besiktas），以及2015年皇家马德里（Real Madrid）以同样8比0比分横扫马尔默（Malmo）。

同时，科莫也是欧冠历史上第二支单场轰入九个进球的球队，此前仅有拜仁慕尼黑（Bayern Munich）在2024年以9比2击败萨格勒布动力（Dinamo Zagreb）。据Opta数据统计，上一支在欧洲最高级别球会赛事的客场比赛攻进九球的球队，还要追溯到1971年欧洲冠军杯时期飞燕诺（Feyenoord）对阵奥林匹亚科斯（Olympiacos）的比赛。

法布雷加斯赛后接受媒体采访时低调地说：“今晚对我们来说全都是积极的收获，一切都在按照预期发展。”

上赛季在意甲勇夺第四名、首度晋级欧冠的科莫，在此前的主场比赛中已分别以4比1的相同比分痛击德甲劲旅莱比锡（RB Leipzig）与英超豪门曼联（Manchester United）。四轮过后，科莫以九分高居欧冠联赛阶段积分榜第四位，仅落后榜首的巴黎圣日耳曼（PSG）与皇马三分，并落后阿申纳（Arsenal）一分。

遭遇欧冠三连败的朗斯则写下法国球会在欧冠赛场的单场最大惨败纪录。朗斯主帅卡于萨克（Cahuzac）赛后说：“比赛才刚结束，很难去复盘，但我脑海中最强烈的感觉就是耻辱。”

巴尔韦德临危救主 皇马客胜雅典

在另一场比赛中，皇马两度落后，最终以3比2在客场凭借队长巴尔韦德（Valverde）的进球逆转希腊球队AEK雅典（AEK Athens），保持开局的完美战绩。他们四轮过后积12分，位列积分榜第二，仅因净胜球劣势落后于巴黎圣日耳曼。

皇马队长巴尔韦德攻进球队制胜球后，向球迷示意庆祝。（法新社）

雅典从比赛一开始就展现出强大的威胁，并在第12分钟通过科伊塔（Koita）首开纪录。

随后，贝林厄姆（Bellingham）第27分钟的进球因越位被判无效。五分钟后，他接获库库雷拉（Cucurella）的低平传中，用脚后跟将球推入球门，扳平比分。

第75分钟，皮利奥斯（Pilios）的低射再次为雅典取得领先，但法国球星姆巴佩（Mbappe）三分钟后接邓弗里斯（Dumfries）的传球轻松推射入网。比赛进入补时阶段，队长巴尔韦德最后一刻建功，帮助皇马在客场全取三分。雅典吞下败仗后，以三分位列积分榜第29位。