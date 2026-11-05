（路透讯） 据多家媒体于星期三（11月4日）报道，在英国私募资本巨头BC Partners Credit撤回对LIV高尔夫联赛（LIV Golf）拟议的3亿美元（约3亿8300万新元）注资协议后，这个深陷破产泥潭的联赛预计将全面终结业务运营并走向清算。

BC Partners原本计划取代阿拉伯公共投资基金（PIF），成为LIV高尔夫联赛重组摆脱破产困境的主要财务支持方。然而，随着承诺截止期限临近，这个集团对联赛的持续经营可行性产生严重质疑，最终决定撤回融资方案。

LIV联赛前景岌岌可危，引发参赛球员的离队潮，多名球星开始寻求重返美巡赛（PGA Tour）或DP世界巡回赛（DP World Tour，即欧巡赛）。不过，DP世界巡回赛已明确表明，LIV联赛的球手将失去2027赛季巡回赛的会员资格。

今年以来，包括拉姆（Rahm）、加西亚（Garcia）、保尔特（Poulter），以及哈顿（Hatton）在内的多名核心球星已先后离开LIV联赛。据《竞技》与《金融时报》报道，目前约有30名球员曾承诺加入改组后的“LIV 2.0”计划，另有10名球员摇摆未定。

自2022年创立以来，沙特PIF基金已向LIV联赛投入约50亿美元巨资，主要用于天价比赛奖金和吸引大牌高尔夫球星的保底签约合同。今年4月，PIF宣布将在运营五个赛季后彻底撤资退出。随后，LIV联赛于今年9月正式申请破产保护。

《金融时报》报道指出，LIV曾在9月份向破产法院坦言，如果BC Partners不能在数周内接盘维系一家具有信誉的正规联赛，他们就将关闭业务。目前，美国新泽西州破产法院定于星期四（5日）举行听证会，届时正式的资产清算程序可能随即启动。

持有LIV多达99%股份的PIF，还拥有5亿5000万美元具有最高受偿顺位的高级贷款债权。本次破产案件还将涉及球员针对保底合同薪资的追讨，以及向各类供应商支付服务欠款的索赔诉讼，预计各类索赔总额高达数亿美元。

截至发稿时，LIV高尔夫发言人尚未回应媒体的置评请求。