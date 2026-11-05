（巴黎综合电）“红军”利物浦（Liverpool）在新加坡时间星期四（11月5日）凌晨客场2比3不敌土耳其的费内尔巴赫切（Fenerbahce），本赛季在欧洲冠军联赛的全胜战绩宣告终结。

利物浦远赴伊斯坦布尔，原本渴望弥补上周末在英超联赛中败给阿申纳（Arsenal）的遗憾，并延续本赛季此前欧战击败体育马德里（Atletico Madrid）、林茨（LASK）与比利亚雷亚尔（Villarreal）的胜势。

19岁的小将尼奥尼（Nyoni）第25分钟攻入个人一线队首个进球，帮助利物浦取得领先，但费内尔巴赫切四分钟后凭借格林伍德（Greenwood）一脚经折射入网的自由球扳平比分。

在土耳其超级联赛暂列第六的费内尔巴赫切，本赛季此前曾客场0比6惨败于阿斯顿维拉（Aston Villa），本场比赛则由利物浦名宿科伊特（Kuyt）担任临时主教练挂帅出征。

比赛进行至第69分钟，伊萨克（Isak）头球破门帮助利物浦再度超越，但英格兰球员布朗（Brown）随即在第73分钟扳平比分，六分钟后，穆里奇（Muriqi）的进球为主队锁定胜局。

伊萨克赛后受访时说：“我认为我们已经争取到有利的形势，所以今天即便输掉这场比赛，局面也谈不上陷入混乱。我们只需要重回胜利的轨道，只要赢下下一场比赛，就能重回非常理想的位置。”

阿申纳曼市皆报捷

其他比赛方面，马杜埃凯（Madueke）和吉欧克勒斯（Gyokeres）上半场分别在第九分钟和第38分钟相继建功，帮助阿申纳客场2比1力克捷克球队布拉格斯拉维亚（Slavia Prague），后者由诺瓦克（Nowak）在第90分钟攻入一个挽回颜面的进球。

吉欧克勒斯（14号）攻进阿申纳第二个进球后，与之前也建功的队友马杜埃凯共同庆祝。（法新社）

阿申纳主帅阿特塔（Arteta）赛后说：“我们必须意识到在客场赢球是极其困难的。正如所预料的，我们在一个非常强硬的对手身上夺得胜利。”

另一家英超豪门曼市（Manchester City）则凭借挪威神锋哈兰德（Haaland）于比赛尾声阶段攻入的制胜球，在客场以3比2险胜莱比锡（RB Leipzig），成为目前九支同积九分的球队之一。

曼市本场比赛两度取得领先，先是依靠卢克巴（Lukeba）第37分钟的乌龙球打破僵局，随后费尔南德斯（Fernandez）第58分钟推射建功。主队两度依靠巴库（Baku，第49分钟）和努萨（Nusa，第61分钟）先后为莱比锡建功扳平比分。哈兰德最终在第78分钟挺身而出，为球队锁定胜利。