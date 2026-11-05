（巴黎法新电）巴黎网球大师赛星期三（11月4日）冷门频传，头号种子兹维列夫（Zverev）、24届大满贯得主乔科维奇（Djokovic）、俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev）等人首战都被淘汰，不过西班牙名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）顺利取得开门红。

长期以来，29岁的德国名将兹维列夫一直被视为网坛“总差一步”的人物。不过他今年接连夺得法网和美网冠军，终于实现大满贯零的突破，并在本月首次登上世界排名榜首。

然而，他的世界第一生涯开局令人失望。世界排名第24位的意大利选手穆塞蒂（Musetti）以7比6（5）、6比2击败兹维列夫，晋级16强。

被问及是否因世界排名第一带来的压力而落败，兹维列夫赛后说：“压力？我不知道算不算压力。说实话，我有点恼火。

“我感觉自己是网球历史上唯一一个必须解释为什么自己有资格当世界第一的球员，这让我很难接受，因为我认为自己配得上现在的位置，即使今天输了球。”

兹维列夫在首盘抢七中一度占据优势，却因接连失误连丢五分，随后又在接下来的八局中输掉六局，首战即遭淘汰。

穆塞蒂则说：“赛前我就说过，今天将是这项运动能带给我的最好、也是最艰难的挑战。所以，我很高兴今天把握住了机会。”

乔科维奇无缘入围总决赛

10号种子乔科维奇以6比2、3比6、3比6不敌世界排名第83位的澳大利亚选手土方凛辉，夺取个人第八座巴黎大师赛冠军及入围年终总决赛的希望随之破灭。

这名39岁的老将在轻松拿下首盘后，陷入与这名澳大利亚资格赛选手的苦战。

土方在第二盘第八局破掉乔科维奇的发球局，随后保住自己的发球胜盘局，将比赛拖入决胜盘。

第三盘双方持续拉锯，直到乔科维奇连续两个发球局失守，将胜利拱手让给了25岁的对手。

这场失利也宣告乔科维奇本赛季结束。这名老将透露，未来几周的计划是“好好休息”。

梅德韦杰夫和德米纳尔也出局

同样出局的好手还包括俄罗斯的赛会四号种子兼前世界第一梅德韦杰夫（Medvedev），以及澳洲的八号种子德米纳尔（De Minaur）。梅德韦杰夫以两个4比6输给秘鲁的布塞（Buse）；阿根廷球员埃切韦里（Etcheverry）则以7比6（2）、6比3打败在维也纳公开赛拿到亚军的德米纳尔。

在维也纳夺冠的阿尔卡拉斯则没有让冷门继续上演，这名二号种子选手兼七届大满贯冠军以7比6（4）、6比3击败美国的米切尔森（Michelsen），顺利取得开门红，避免重演去年首场比赛出局的尴尬。

阿尔卡拉斯在采访时说：“对于顶尖球员来说，今天确实非常艰难，但我尽量不去想这些，只想着上场打出自己的最佳水平，享受比赛。”

其他比赛中，七号种子蒂亚福（Tiafoe）也在首战出局，以3比6、6比1、6比7（9比11）不敌法国的哈利斯（Halys）。哈利斯的胜利也意味着同胞菲尔斯（Fils）首次获得年终总决赛资格。

卸下争夺资格的压力后，22岁的菲尔斯（六号种子）在当天最后一场比赛中以6比3、7比6（4）击败捷克资格赛选手马哈奇（Machac）。