（华盛顿综合电）随着美国民主党在中期选举中重夺国会控制权，国际足球联合会主席因凡蒂诺与美国总统特朗普之间千丝万缕的联系很可能被推上台面，面临更严厉审视。他可能会被强制传召到国会作证，若拒绝配合，甚至将面临刑事后果。

美国众议院司法委员会的民主党人早在今年7月26日就已启动调查，指控国际足联（FIFA）和因凡蒂诺（Infantino）正在进行一场“持续的讨好行动”迎合特朗普，要求因凡蒂诺提交相关文件及出席听证会。然而，当时的民主党在众院司法委员会属于少数党，缺乏签发传票实权，无法强制传讯或施以刑责。

如今政局大洗牌，民主党中期选举告捷，意味着因凡蒂诺接下来几个月，将不得不直面委员会更深层的调查盘问。

英国肯特郡的伊登布里奇已准备就绪，将在11月7日举行的“篝火之夜”焚烧年度话题人物因凡蒂诺和特朗普形象的巨型人偶，借此抨击二人在美加墨世界杯期间暗地里互送秋波的种种利益交换行为，对国际体育政治和商业利益产生恶劣影响。（路透社）

兜售世界杯计划涉特朗普家族利益

委员会民主党发言人曾在9月23日直批，国际足联与因凡蒂诺的配合度“严重不足”。尽管工作人员听取了有关国际足联贿赂丑闻诉讼的简报，但关键资料依然匮乏。发言人指出，国际足联至今尚未交出委员会要求的任何优先文件，包括流向特朗普家族的资金明细、颁发“国际足联和平奖”背后的关键疑点，以及因凡蒂诺兜售世界杯计划的来龙去脉。

这项备受争议的商业计划在委员会启动调查两天后（7月28日）在英国《泰晤士报》曝光。国际足联随后证实，因凡蒂诺正筹划“国际足联推进企业”（FIFA Forward Enterprise，简称FFE）提案，以运营世界杯及其他国际足联赛事的商业权益，并计划将部分股权出售给以兴盛资本（Thrive Capital）为首的私人投资者财团。而兴盛资本的创始人约书亚·库什纳（Joshua Kushner），正是特朗普女婿贾里德·库什纳（Jared Kushner）的胞弟。

同时，国际足坛也呼声四起。包括欧洲足联（UEFA）在内的三大洲际足联坚决反对，欧足联甚至威胁若不放弃上述计划，将抵制国际足联旗下的赛事。因凡蒂诺迫于压力，8月1日宣布撤回这项提案。

因凡蒂诺寻求第三度连任国际足联主席

尽管计划流产，但裂痕已难以弥合。欧足联表明已对因凡蒂诺“失去信心”，并誓言在明年的国际足联主席选举中推举候选人挑战大位。不过，而今距离提名候选人的截止日期仅剩两周，欧足联仍未公布人选。

目前看来，因凡蒂诺在非洲、亚洲、大洋洲和南美洲依然握有强大的连任支持。与此同时，维权组织FairSquare已呼吁各国及地区足协，对因凡蒂诺寻求第四个任期的资格提出挑战。根据国际足联章程，主席任期不得超过三届。但在2022年卡塔尔世界杯决赛前夕，国际足联理事会宣布因凡蒂诺在2016年至2019年的首个任期“不计入内”，为他在2027年继续参选扫清了制度障碍。