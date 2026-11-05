（墨尔本综合电）澳大利亚传奇、世界一级方程式赛车（F1）前世界冠军艾伦·琼斯（Alan Jones），在度过自己80岁生日数天后，于星期四（11月5日）因病辞世。他不仅是史上第二个夺得F1世界冠军的澳洲车手，更是老牌劲旅威廉姆斯车队（Williams）队史的首名车手总冠军。

澳洲赛车运动协会星期四代琼斯的妻子阿曼达·巴特勒—戴维斯（Amanda Butler-Davis）发布声明，证实这一消息。阿曼达在声明中说：“我们非常悲痛地宣布，我们挚爱的艾伦于11月5日因病去世。他将被他最亲近的人深深怀念，也被众多车迷铭记。他一直对车迷的支持心存感激。”

1946年11月2日出生于墨尔本的琼斯来自赛车世家，父亲同样是一名赛车手。早年他远赴欧洲追寻赛车梦，省吃俭用打拼多年，终于在1975年西班牙大奖赛代表赫斯基车队（Hesketh）迎来F1首秀。1977年奥地利大奖赛，他从第14位发车逆袭夺冠，为影子车队（Shadow）拿下队史唯一一座分站冠军，也斩获个人F1生涯首胜。

不过，琼斯职业生涯的真正巅峰是在1978年加盟威廉姆斯车队之后。1980年赛季，他驾驶极具统治力的FW07B赛车大放异彩，全年夺下五站冠军，并在完赛的其余分站中几乎全数登上领奖台，最终力压巴西名将皮奎特（Piquet）加冕年度车手总冠军。

这一冠不仅让他追随同胞杰克·布拉汉姆（Jack Brabham）的脚步，成为澳洲史上第二个F1世界冠军，也为威廉姆斯车队开启1980年代至1990年代豪取七座车手总冠军与九座车队总冠军的辉煌王朝。时至今日，琼斯依然是澳洲最后一个F1世界冠军，也是最后一个在澳洲本土大奖赛（1980年墨尔本考尔德公园赛道非锦标赛分站）夺冠的澳洲车手。

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赛场作风强悍不妥协 深受创始人威廉姆斯赏识

澳大利亚冠军车手琼斯病逝。图为他在1985年的布兰兹哈奇赛道驾驶着一级方程式赛车。（路透社）

在赛道上，琼斯以强悍、绝不妥协的硬汉作风闻名，这正契合已故威廉姆斯车队创始人弗兰克·威廉姆斯（Frank Williams）对车手的极致要求。弗兰克·威廉姆斯生前评价这名爱将时直言：“他心理素质极强，性格果敢强硬，从不需要别人哄着或手把手照顾。这才是车手该有的样子，我不必去过问车手开不开心，或者需不需要换内裤。”

琼斯在1981年拉斯维加斯收官战力压法国名将普罗斯特（Prost）夺得生涯第12胜后宣布退役。整个F1生涯中，他共出战116场正赛，收获12场分站冠军、六次杆位并24次登上领奖台。

彻底告别F1赛场后，琼斯长期活跃于澳洲本土的房车赛和耐力赛，直至2002年才从V8超级房车赛挂靴。退役后他转型为澳洲电视台的赛车评论员，凭借犀利直率的点评风格深受车迷喜爱。

正如阿曼达在悼词中所言：“他将一生奉献给赛车运动。无论在赛道内外，他都凭借辉煌的成就、满腔热忱以及鲜明的个人魅力，在澳洲乃至全球赛车界留下不可磨灭的印记。”