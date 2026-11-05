（圣保罗路透电）世界一级方程式赛车（F1）新科世界冠军安东内利（Antonelli）星期三（11月4日）向儿时偶像、已故巴西车手塞纳（Senna）致敬。这名史上最年轻的世界冠军说，塞纳的天赋与敬业精神将继续影响他对这项运动的态度。

20岁的安东内利上星期天（1日）在墨西哥城大奖赛以第三名完赛，提前锁定世界冠军头衔。

在本周末圣保罗大奖赛开赛前，他连续第二年到塞纳的墓前致意，还与塞纳的家人共度时光，也坐进这名巴西传奇车手1986年驾驶过的莲花赛车座舱。

安东内利在圣保罗出席活动期间接受路透社访问，他说：“毫无疑问，他（塞纳）作为一名车手的表现非常出色，简直令人难以置信。除此之外，还有他的职业态度、处事方式，以及他对这项运动的投入程度和热情。

“这些都是我小时候特别留意的特质，也是为什么我从很小的时候就受到他的启发。”

塞纳于1994年在意大利伊莫拉赛道发生事故身亡。

安东内利本赛季经常被拿来与塞纳相提并论。马赛地车队领队沃尔夫（Wolff）今年较早时曾提醒外界，不应对这名年轻的意大利车手寄予如此高的期望。

安东内利说，对于当天与塞纳家人共度的感人时光，以及上周末赛道内外发生的一切，他仍在慢慢消化。

红牛传奇维特尔送上祝贺

安东内利此前打破四届世界冠军维特尔（Vettel）保持的最年轻F1世界冠军纪录，这名德国车手日前通过视频向安东内利送上祝贺。

"Time to get emotional again" 😅



Kimi reacts to a touching message from the legendary Sebastian Vettel, whose record as youngest F1 champion has been broken by Antonelli 🤝#F1 pic.twitter.com/F0pN5SB9jL — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

39岁的维特尔在2022年退役。他提醒安东内利好好享受这一刻，也告诉他，即使别人如今对他的看法有所改变，他也不必因此改变自己看待别人的方式。

安东内利说：“塞巴斯蒂安（维特尔）传达的信息非常深刻。他的一些话非常有道理，指出我的生活肯定会在夺冠后发生很大变化，但他也提醒我要保持谦逊，因为接下来仍有比赛需要赢下。这是非常重要、也非常暖心的一番话。”

回顾自己具突破的夺冠赛季，安东内利将功劳归于去年的圣保罗大奖赛，认为那场比赛为他最终赢得2026年世界冠军奠定基础。

他在2025年圣保罗大奖赛获得亚军，创下当时个人在F1的最佳成绩。

他说：“那是我当年表现最全面的比赛周末。当时我正经历一段非常艰难的时期，而那次的成绩给了我信心，让我能够克服困难，继续向前迈进。”

在锁定世界冠军后，安东内利说，自己的目标并没有改变。

“我们已经迈出重要的第一步，未来还有许多目标等着我们去实现。我们希望尽可能地多赢得比赛，并在长时间里保持出色的表现……我们会继续努力进步，以更强的姿态回归。”