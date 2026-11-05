（洛杉矶法新电）法国球星文班亚马（Wembanyama）在星期四（11月5日）举行的美国职业篮球赛（NBA）中，砍下职业生涯新高的52分，率领圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）以112比111险胜达拉斯小牛（Dallas Mavericks）。

文班亚马此前个人单场最高得分是50分，本场比赛他在攻防两端都展现出强大的统治力，助马刺拿下本赛季的第六场胜利。

文班亚马在半场结束时就已经交出29分、15个篮板、5次盖帽和2次抢断的惊人数据。这名22岁球员最终全场贡献52分、24个篮板和8次盖帽，协助马刺顶住小牛在下半场的疯狂反扑，成功收下胜利。

文班亚马接受ESPN采访时说：“我们在大部分时间里都做了正确的事，展现出最大的野心。大家毫不松懈，我们今晚对胜利的渴望更强烈。”

当被问及自己的表现时，文班亚马回答道：“非常好，因为我正努力以身作则。”

欧文（Irving）投进五记三分球，拿下小牛全队最高的29分，但无力回天。

76人客场挫活塞

在东岸榜首大战中，布朗（Brown）与恩比德（Embiid）联手合砍56分，助费城76人（Philadelphia 76ers）在客场以112比106击败底特律活塞（Detroit Pistons）。

布朗攻下30分，恩比德添上26分，助76人再夺一场漂亮的客场胜利，并以八胜一负的战绩继续领跑东岸积分榜，6胜2负的活塞则排在第二。

76人全队五名首发球员得分全部上双。其中詹姆斯（James）贡献13分、10个篮板和8次助攻的准“三双”数据；马克西（Maxey）则命中三记三分球，进账19分。

休赛期从波士顿凯尔特人（Boston Celtics）转投而来的布朗则说，自己“仍在适应”新队友。随后他也赞扬41岁老将詹姆斯的表现。

布朗说：“勒布朗（詹姆斯）太棒了。看到他在这样的年纪还能有如此表现，放在勒布朗·詹姆斯身上很合理，但换成其他人就完全说不通了。”

NBA历史得分王詹姆斯也再次迎来里程碑，本场他投进职业生涯第1万6000个运动战进球。

16,000 field goals made for LeBron James!



Another milestone for The King in Year 24 👑 pic.twitter.com/F0gfA9n3ye — NBA (@NBA) November 5, 2026

汤普森命中致胜三分球 热浪逆转取胜

同日其他比赛中，神射手汤普森（Thompson）贡献30分，其中包括在加时赛还剩一秒时命中的致胜三分球，助客场作战的迈阿密热浪（Miami Heat）上演逆转好戏，以117比116险胜洛杉矶快艇（Los Angeles Clippers）。

热浪原本有机会在常规时间还剩2.7秒时终结比赛，但阿德巴约（Adebayo）在罚球线附近的压哨跳投偏出。到了加时赛还剩一秒时，全场三分球17投8中的汤普森在左侧翼果断出手命中三分球，完成准绝杀。

另一场比赛中，亚历山大（Alexander）全场狂砍42分，并在最后两节各得16分，率领俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）于主场以124比116击败到访的克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）。

球星东契奇（Doncic）也延续火热状态，再次狂砍40分，助客场作战的洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers）以116比103击败萨克拉门托大王（Sacramento Kings），让对手本季在主场依旧一胜难求。