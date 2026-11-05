（综合电）巴西上星期天（11月1日）的一场20岁以下（U20）足球赛爆发了大规模冲突，裁判在比赛中一共出示了51张红卡，创下世界纪录。

这起事件发生在巴西的米纳斯吉拉斯州，两支球队乌贝兰迪亚（Uberlandia）与马莫雷（Mamore）当时正在进行州联赛U20乙组半决赛首回合。

根据裁判报告，冲突发生在下半场。当时马莫雷队取得3比1领先，球员达维（Davi）在庆祝进球时，向对方替补席出言挑衅。

乌贝兰迪亚门将教练多斯桑托斯（Dos Santos）随即冲入场内与他对峙，引发双方球员及工作人员冲突，最终导致43名球员及八名教练组成员，共51人被罚出场，创下历来单场红卡最多的世界纪录。

此前的纪录是36张红卡，出现在2011年阿根廷第五级别联赛中，交战双方为克莱波莱竞技（Club Atletico Claypole）和维多利亚诺阿雷纳斯（Victoriano Arenas）。

巴西媒体“O Tempo”报道，由于乌贝兰迪亚的萨比亚公园球场（Parque do Sabia Stadium）遭到严重破坏，警方的军事警察部队也被召到现场。

警方报告指出，球场设施遭到严重破坏，包括14扇门被砸坏，淋浴设施受损，窗户破裂；替补席、桌子和椅子也遭到毁坏。

比赛因此中断约40分钟，随后主裁判莫德斯托（Modesto）宣布腰斩比赛。

乌贝兰迪亚球会随后证实，由于大规模冲突导致马莫雷队仅剩七名球员可以上场，他们决定弃权，不再参加半决赛次回合。

乌贝兰迪亚形容，这项决定是一个“公平竞赛的举动”，让首回合领先的马莫雷直接晋级决赛，自己则转战季军战。