（马德里综合电）在特内里费（Tenerife）前锋德米格尔（De Miguel）不幸离世后，引发碰撞的西乙安道尔队（Andorra）门将奥沃诺（Owono）在星期三（11月4日）通过球队发表声明，称自己正经历人生中最艰难的时刻。悲剧发生后，他并没有被召入赤道几内亚的本期国家队大名单中。

25岁的奥沃诺星期一（2日）在联赛尾声冲出禁区，和德米格尔发生强力碰撞。德米格尔一度心脏骤停被紧急送院，遗憾他还是在星期二（3日）身亡，得年30岁，留下伴侣和去年6月才出生的女儿。

奥沃诺在声明中说：

“这是我人生中最艰难的时刻。我不知该用什么言语来表达，也难以接受所发生的一切。

“他的离去令我感到无比痛苦。我挂念着他、他的家人，以及所有爱他的人。我知道未来会有许多问题需要面对，无论发生什么，我都会以最郑重的态度去应对。

“但此刻，说实话，除了热苏斯（德米格尔）和我们所承受的痛苦，我什么也想不了。请安息，热苏斯。”

奥沃诺也因此遭遇网络暴力，有网民到他的社交媒体留言称他为“杀人犯”，他在星期二停用了自己的账号。安道尔透露，在德米格尔离世后，他们正为俱乐部内所有需要帮助的人员提供心理辅导。

特内里费球迷在主场哀悼德米格尔去世时难过哭泣。（路透社）

两队下轮比赛延期 特内里费宣布六天哀悼期

在悲剧发生后，赤道几内亚足球总会没有把奥沃诺召入14日和16日在非洲国家杯外围赛两战津巴布韦的国家队大名单。奥沃诺是赤道几内亚多年来的一号门将，已经为国家队上阵47场比赛，包括三届非洲国家杯正赛。

科莫的阿根廷大将尼科·帕斯在欧冠进球后，拿出印有德米格尔照片的T恤，纪念这名西班牙前锋。（路透社）

特内里费和安道尔本周末分别对垒格拉纳达（Granada）和马略卡（Mallorca）的下一场西乙联赛也都被延期。特内里费星期三（4日）宣布全队进入六天哀悼期，男队、女队和青年队的所有活动和比赛都暂停，并于星期六（7日）于主场举办悼念德米格尔的活动，邀请球迷出席。