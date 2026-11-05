（慕尼黑综合电）新科金球奖得主凯恩（Kane）星期四（11月5日）与拜仁慕尼黑（Bayern Munich）签下一份为期两年的续约合同，将继续效力这支德国豪门直至2029年。

凯恩在声明中说：“我在拜仁慕尼黑真的有家的感觉。我热爱这家球会、球迷，以及慕尼黑这座城市。我们拥有一支出色的球队，孔帕尼（Kompany）也是一名出色的主帅。

“能够成为这家球会的一员，我感到非常自豪。我的家人在这里也过得非常开心。我一直希望能够留下来，如今我期待着与球队一起迎接未来。”

这名33岁的英格兰队长于2023年夏季从英超球队托特纳姆（Tottenham）加盟拜仁，至今已在各项赛事中出场161次，攻入156球。

凯恩出自托特纳姆青训体系，在这支伦敦球队效力了超过10年，却始终未能赢得任何重要的团队荣誉。

相比之下，凯恩加盟拜仁短短三年多，便已赢得两次德甲联赛冠军和一次德国杯冠军。

虽说凯恩在效力托特纳姆时期曾三次当选英超最佳射脚，但他在拜仁短短三个赛季已达成了相同成就。不仅如此，他还两夺欧洲金靴奖，上周更在伦敦举行的金球奖颁奖礼上当选年度最佳男子球员，赢得了这个足球员个人最高荣誉。

他是继2001年的欧文（Owen）之后，首名赢得金球奖的英格兰球员，也是继1981年的鲁梅尼格（Rummenigge）之后，首名获此殊荣的拜仁球员。

今年9月，凯恩仅用了98场比赛，便成为德国足球史上最快攻入100个德甲进球的球员，打破名宿盖德·穆勒（Gerd Muller）于1977年创下的纪录，提前31场比赛达成这一里程碑。

拜仁体育总监弗罗因德（Freund）表示，球会对成功与凯恩续约感到“无比高兴”，并说：“有哈里·凯恩坐镇，我们阵中便拥有金球奖得主。他是一名重视团队的球员、一名领袖，也是当今世界综合能力最出色的前锋。

“无论在球场上还是作为一个人，他的特质都让我们每天受益。”

之前已透露 重返英超念头已不如以往强烈

今年8月，凯恩在接受“FourFourTwo”杂志访问时曾透露，自己重返英超的念头已不如以往强烈。

他当时说：“刚离开英格兰时，我确实认为自己肯定会回来。但如今，这种渴望已经没有那么强烈了。

“我在慕尼黑过得非常开心。这段经历让我看到了英格兰以外截然不同的足球世界，也让我更加欣赏欧洲足球。

“我们在这里拥有一支出色的球队，也有一名优秀的主帅。我的家人已经完全适应这里的生活。最重要的是，待在最适合自己的地方。

“我不会把话说死，但现阶段，我的重心放在拜仁慕尼黑，至于未来会如何发展，就让我们拭目以待。”