新加坡16岁乒乓球小将黎明映星期四（11月5日）出战2026年达喀尔青年奥运会乒乓球女单半决赛，对垒来自香港的赛会二号种子苏籽童。她以4比2胜出并取得决赛资格，为我国至少锁定银牌。

列为10号种子的黎明映本届赛事表现亮眼，晋级过程中接连克服强敌，并在复赛中击败四号种子、法国华裔球员郭郑妮娜，成功跻身四强。

面对实力不俗的苏籽童，黎明映迎来又一场硬仗。两人前两局打得不可开交，苏籽童以11比5先声夺人，黎明映随后以11比6扳回一城。

第三局，黎明映连续得分让苏籽童有些气馁，不过后者很快就展开反击。她顽强追平了比分，但黎明映及时稳住阵脚，以11比9拿下。

苏籽童在第四局以11比7将大比分扳平至2比2，但黎明映在第五局找回状态，以11比8再下一城。第六局，黎明映乘胜追击，尽管苏籽童挽救多个赛点，但我国球员仍以11比9拿下比赛，并锁定决赛资格。

黎明映赛后说：“我真的很开心，因为我没有想过能赢下半决赛，上一次和她对决时我输了。为了这次比赛，我和教练做了充分的准备。她是一名很强的选手，我需要训练如何接她的发球。

“看到这么多人为我加油的感觉很棒。我的妈妈也在这里，她告诉我要相信自己，不管结果如何，全力以赴就行了。”

苏籽童在本届青奥会已收获一枚奖牌。她与黎骐豪搭档出战混双，最终在决赛不敌日本组合川上流星／松岛美空，获得银牌。

黎明映将与中华台北选手陈忞昕争冠

另一场女单半决赛则由头号种子、日本选手松岛美空对阵五号种子、中华台北选手陈忞昕。松岛美空是日本男队主力选手松岛辉空的妹妹。

状态出色的陈忞昕最终以4比0完胜对手，比分为12比10、11比6、11比5、11比6。

黎明映对陈忞昕的女单决赛将在新加坡时间午夜时分开打。

我国在本届青奥会已进账一枚奖牌，武术选手黄喆嬣在女子太极拳全能项目中为新加坡摘得一枚金牌。