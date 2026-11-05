（里斯本路透电）葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）星期四（11月5日）通过社交媒体宣布，他决定退出葡萄牙国家队，正式结束长达23年的国脚生涯。

这名41岁的球星坦言，他将在11月国际赛期结束后，正式交还自己的七号球衣。

帅罗曾率领葡萄牙队在2016年欧锦赛夺得队史首个大赛冠军，之后也协助球队赢得2019年和2025年欧洲国家联赛冠军。

他在宣布退役的视频中说道：“这不是一个容易作出的决定，因为有些决定并非单凭理性就能作出，也需要听从内心的声音。

“如果我曾经带给你们快乐，如果我的某一个进球曾让你们拥抱身边的人、暂时忘却烦恼，或是为我们的国家感到骄傲，那么这一切就都值得了。”

帅罗也向家人、葡萄牙人民，以及在长达23年的国家队生涯中与他并肩作战的队友、教练和工作人员表达谢意。

他在贴文中写道：“葡萄牙永远是我生命的一部分。”

帅罗至今代表葡萄牙队出战234场，攻入146球，两项数据均创下国际足球纪录，分别是男子国家队历史最多出场次数和最多进球纪录。

阿根廷球星梅西（Messi）两个多月前已正式退出阿根廷国家队。帅罗也宣布从葡萄牙国家队挂靴，意味着这对统治世界足坛十余年的“绝代双骄”，已齐齐告别国际足坛。

不过，两人目前仍继续在各自俱乐部征战，职业生涯尚未画上句号。