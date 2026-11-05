新加坡足球劲旅狮城水手（Lion City Sailors）星期四（11月5日）以5比0完成对澳大利亚球会阿德莱德联（Adelaide United）的双杀，取得参与亚冠二级联赛以来队史最大胜差后，继续向16强迈进。

水手之前在亚冠二级联赛的最大分差来自于2025年2月，当时他们以4比0完胜泰国蒙通联队（Muangthong United）。

水手上周刚在第三场小组赛中以2比0打败阿德莱德联，反超后者登上F组榜首。星期四移步新加坡再次对决时，水手完全掌控场上局面，取得一场酣畅淋漓的5比0大胜，积分累计到10分。

同晚进行的同组比赛中，香港大埔足球会（Tai Po FC）以1比4败给巴吞联（Pathum United）。因此在还剩两轮的情况下，水手领先排名第二的巴吞联三分，阿德莱德联以6分跌至第三，香港大埔足球会继续以零分垫底。根据规则，小组排名前二的球队将晋级下一阶段。

水手走出换帅风波 新帅剑指双冠

水手曾在2025年首次闯入亚冠二级联赛淘汰赛，当时他们一路杀入决赛，最终收下亚军。在经历了突然换帅的赛季开局后，水手在主帅马克·杰克逊（Jackson）的带领下渐入佳境。本场之后，他们在各项赛事已豪取七连胜，狂进26球的同时，六场完成零封。

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杰克逊在赛后记者会上对球队表现深感自豪，但仍保持冷静。他说：“在这项赛事中赢球非常困难，能够攻入这么多球并取胜是一大成就。球员们百分之百贯彻了战术理念，但我们目前只赢下了一些比赛，还未赢得任何荣誉，必须继续学习与进步。”

这位英国教头也透露，自己的任务是在卫冕国内联赛冠军的同时，带领球队更上一层楼，冲击洲际赛锦标。

梅开二度并当选全场最佳的费顿，在下半场获得法国同胞哈格（Haag）让出罚球机会以冲击帽子戏法。虽然无缘戴帽，他赛后感谢队友之余也强调团队至上：“这展示了我们场内外都非常团结，每个人都在为彼此而战。相比个人数据，球队赢球才是最重要的。”

吞下惨败的阿德莱德联主帅安德里奥利（Andrioli）则难掩失望，直言球队失误过多，整场比赛犹如“男孩与男人之间的较量”，并就本场惨败向现场100多名远道而来的客队球迷致歉。

水手上半场狂进三球 费顿错失戴帽机会

本赛季新加盟水手的前锋费顿（中白衣）一开场就撕破对手防线，先下一城。（关俊威摄）

受大雨和闪电影响，比赛延迟一个半小时至晚上7时30分才开踢。风雨过后的水手在主场完全压制对手，并在上半场就让比赛失去悬念。

开赛仅五分钟，本季从索非亚中央陆军（CSKA Sofia）来投的新援前锋费顿（Phaeton）突入禁区晃开防守，劲射破网。第17分钟，客队门将史密茨（Smits）扑出达特科维奇（Datkovic）的远射，水手队长赖特（Wright）补射建功，将比分扩大为2比0。半场结束前，我国归化中场仲村京雅接获前锋伦纳特·蒂（Lennart Thy）的脚后跟妙传，在禁区内轻松破门，早早为水手锁定胜局。

水手队长怀特（中左白衣）一脚补射挂网，扩大比分。（关俊威摄）

新加坡国家队中场仲村京雅（右）在上半场即将结束时锦上添花，收下了本届赛事的个人首球。（关俊威摄）

下半场水手没有收手的意思，仲村京雅在国家队的队友伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）替补登场，他在第71分钟补射得手。第75分钟，拉姆塞拉（Ramselaar）送出助攻，费顿完成双响。

美中不足的是，第87分钟阿德莱德联的后卫菲利斯（Phillis）禁区内手球送出大礼，但已经梅开二度的费顿罚丢，无缘帽子戏法。