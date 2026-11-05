新加坡围棋队在星期四（11月5日）结束的“金陵无想杯”第11届丝绸之路国际城市围棋公开赛中表现不俗，我国首名职业棋手陈奕航拿到全场第三名，团体成绩则名列第四，都是东南亚最高。

赛事在中国江苏省南京市溧水区的西普诗鸿酒店举办。经过三天共八轮的比赛后，我国的16岁职业初段棋手陈奕航取得六胜两败，在62位亚洲和欧洲选手中名列第三，获颁人民币15000元奖金（税前，约2870新元）。

同为业余6段的15岁棋手陈亦函和徐晓凡都取得了五胜三败，名列第16和19位。综合三名选手的成绩，新加坡最终在20支队伍里名列第四，排在团体总冠军西安队、亚军西安鄠邑区队和季军兰州新区队之后。

陈奕航前两天五战全胜 最后不敌两名中国前职业高手

个人总冠军则由八战全胜的南京慕道—恒河队选手周振宇夺得，西安队选手兼上届冠军杜阳以七胜一败拿到亚军。两人都是业余8段选手，在最后一天的比赛打败了前两天五轮全胜的陈奕航。

陈奕航（右）在最后一轮比赛和上届冠军杜阳（左）交锋，遗憾落败。（新加坡围棋协会提供）

8段是中国业余围棋的最高段位，不过40岁的周振宇和35岁的杜阳其实分别曾达到过职业四段和三段，但过后选择退段，回到业余选手身份。

这是因为在中国如果选手达到职业段位后达不到高位（最高为职业九段），打不上围棋甲级联赛，可能面临缺少比赛和收入的情况，而不少业余赛事奖金丰富，但禁止职业棋手参赛，因此有些职业选手打拼一段时间后会选择退回业余围棋界当“大王”。

对于输给两名经验丰富的棋手，今年在日本棋院成为新加坡首名职业棋手的陈奕航告诉《联合早报》：“当然，最后（一天）两场比赛没能取胜，还是有些遗憾，尤其是面对实力很强的中国棋手时，也让我看到了自己在棋力和临场应对方面还有进步的空间。总的来说，这次比赛收获不少，也让我更清楚接下来需要努力的方向。

“整体来说，我对自己的发挥还是比较满意的。这次能够获得季军，对我来说是一个不错的成绩，也算是对自己这段时间训练的肯定。”

陈亦函和徐晓凡下来转战韩国

陈亦函这次在比赛中取得第16名，其中一场胜利是打败队友徐晓凡。（新加坡围棋协会提供）

除了陈奕航，同样年纪轻轻的陈亦函和徐晓凡今年都有不错的发挥。陈亦函今年9月在世界业余围棋锦标赛中获得第五名，创造了我国在这项赛事的历史最佳战绩。他下来将到韩国仁川参加11月7日开幕的韩国国务总理杯国际围棋公开赛。

徐晓凡也将到韩国比赛，他在8月底通过预选赛考验，成为我国历来首名晋级三星杯世界围棋大师赛32强的选手，正赛11月9日起在韩国高阳举行。