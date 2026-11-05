我国射击好手郑琇忆星期四（11月5日）在卡塔尔多哈举行的射击世界锦标赛女子10米气手枪项目中，以资格赛第二名的佳绩强势闯入决赛。尽管她最终在决赛中排名第七，无缘直接拿到这个项目的2028年洛杉矶奥运会参赛资格，但她下星期一（9日）还将出战女子25米手枪项目，继续向奥运席位发起冲击。

值得一提的是，郑琇忆是唯一获得本届世锦赛参赛资格的新加坡选手。

在新加坡时间星期四下午进行的女子10米气手枪资格赛中，郑琇忆状态极佳，六轮比赛分别打出98、98、95、98、98和97环，以总成绩584环，在93名参赛选手中高居第二，昂首挺进八强决赛。

不过，到了晚上的决赛，郑琇忆未能延续资格赛的火热手感。她在第一阶段首组五发打出47.4环，第二组五发后以96.0总环分暂居第七。进入第二阶段淘汰赛后，她虽在第三组接连射出10.3环和10.6环的好成绩，将总分提升至116.9环，并一度成功脱离淘汰区，但随着她在第四组两发中只打出9.5环和9.7环，最终以136.1总环分排名第七，成为在决赛中第二位被淘汰的选手。

两中国选手决赛对峰对决 姜冉馨以0.3环微弱优势夺冠

决赛的巅峰对决最终演变成两名中国选手之间的“内战”。姜冉馨与队友姚千寻激战至最后一刻，最终姜冉馨以242.4环、仅0.3环的微弱优势惊险力压姚千寻夺冠，匈牙利选手维罗妮卡·马约尔（Veronika Major）则以222.1环收获铜牌。

本届世锦赛是争夺2028年洛杉矶奥运会参赛席位的首站赛事，前三名将直接晋级奥运会，因此这三人都成功拿到了奥运门票。

不过，郑琇忆还有机会通过世锦赛争取奥运资格。她下星期一将转战女子25米手枪项目。

在上个月于埃及开罗举行的世界杯赛中，郑琇忆夺得了女子25米手枪个人项目的冠军。不久之后，她又在哈萨克斯坦奇姆肯特大奖赛女子25米手枪个人决赛中，战胜队友张顺惜夺冠。