（巴黎综合电）意大利网球好手贝雷蒂尼在巴黎网球大师赛16强赛前因手肘伤势无奈退赛，让西班牙名将阿尔卡拉斯在星期四（11月5日）兵不血刃，直接晋级男单八强。

身为七届大满贯得主，阿尔卡拉斯（Alcaraz）原本将与贝雷蒂尼（Berrettini）上演一场强强对决，但贝雷蒂尼赛前突然宣布弃权。他在社交媒体上发文透露：“很遗憾，过去几天一直忍受的手臂疼痛，让我今晚无法上场比赛。”

贝雷蒂尼在星期四发文称，自己因手臂疼痛而不得不退赛检查。（截图自贝雷蒂尼的社交媒体Instagram）

贝雷蒂尼的职业生涯饱受伤病困扰。今年早些时候在巴黎举行的法国公开赛男单八强赛中，他同样是在对阵同胞阿纳尔迪（Arnaldi）时因臀部伤势被迫中途退赛。

作为赛会前八种子，阿尔卡拉斯首轮轮空，加上对手在16强赛弃权，这意味着他至今在巴黎仅打了一场比赛，也就是次轮直落两盘击败美国小将米克尔森（Michelsen）后，便已跻身八强。

随着世界第一的德国名将兹维列夫（Zverev）在星期三（4日）爆冷出局，从未夺得巴黎大师赛冠军的阿尔卡拉斯（Alcaraz）目前是签表中排名最高的球员。他将在星期五（6日）的复赛中迎战美国名将弗里茨（Fritz），争夺半决赛席位。

此前，弗里茨在16强赛中以6比3、6比4力挫法国六号种子菲尔斯（Fils），继续保有冲击ATP年终总决赛席位的希望。

谢尔顿与保罗上演美国内战

美国三号种子谢尔顿（Shelton）在八强的对手是同胞保罗（Paul）。这将是两人自两年前的达拉斯赛后首次交手，当时谢尔顿不敌保罗。

谈及即将到来的同胞内战，谢尔顿说：“我们很久没在赛场上交手了，我很期待。他目前状态极佳，既是一名出色的球员，也是我的好朋友。”

土方凛辉延续黑马之旅

澳大利亚资格赛球员土方凛辉在次轮淘汰24届大满贯得主乔科维奇（Djokovic）后，延续黑马之力，以2比6、6比3、7比5逆转击败阿根廷的埃切韦里（Etcheverry），挺进八强。

不过，前一天淘汰兹维列夫的意大利好手穆塞蒂（Musetti）则未能乘胜追击，经过三盘苦战后不敌法国小将范阿舍（Van Assche），无缘冲击个人首个大师赛冠军。

本届巴黎大师赛冷门频传，除了兹维列夫与乔科维奇，梅德韦杰夫（Medvedev）、蒂亚福（Tiafoe）以及德米纳尔（de Minaur）等名将也都在星期三（4日）纷纷落马，提前告别赛场。