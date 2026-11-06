（巴黎法新电）英超球队伯恩茅斯（Bournemouth）在新加坡时间星期五（11月6日）举行的欧洲联赛第四轮比赛中，客场以3比1逆转战胜10人应战的布拉格斯巴达（Sparta Prague），延续欧战全胜战绩；而阿莫林（Amorim）挂帅的体育米兰（AC Milan）则在主场意外吞下败局，四轮比赛遭遇第三场失利。

在捷克进行的对决中，伯恩茅斯中场库克（Cook）在比赛上半场主踢的罚球中柱弹出，随后冈比亚前锋埃辛加特（Singhateh）从己方半场长途奔袭攻进精彩的单刀球，为主队布拉格斯巴达取得领先。

半场结束前，斯巴达后卫古达尔（Guddal）被直接出示红卡罚下；伯恩茅斯则在第57分钟由亚当斯（Adams）推射破门扳平比分。

终场前九分钟，埃瓦尼尔森（Evanilson）为“樱桃军团”反超，随后小将拉扬（Rayan）在补时阶段锁定胜局，为伯恩茅斯收获欧战四连胜。

在各项赛事中已豪取七连胜后，罗泽（Rose）执教的伯恩茅斯以极佳势头迎接本周末英超客战伊普斯维奇（Ipswich）的考验。他赛后受访时说：“这是一项了不起的成就，我们必须继续保持，我们需要时刻保持警觉与敏锐。

“如何利用好这股势头完全取决于我们。每个人都想击败我们，只要稍微陷入舒适区，麻烦就会接踵而至。”

在另一场焦点战中，体育米兰主场0比2意外败给匈牙利球队费伦茨城（Ferencvaros），后者与伯恩茅斯并驾齐驱，同样保持了欧洲赛场的全胜战绩。

海地前锋约瑟夫（Joseph）在圣西罗球场的下半场第52分钟和第66分钟梅开二度，即便队友优素福（Yusuf）被红卡罚下，费伦茨城依然在这座球场斩获一场当之无愧的胜利，掀翻七届欧洲冠军得主。

阿莫林受访时说：“我们白送了机会，犯下愚蠢的错误。今晚我们根本没有做好踢球的准备。我不想对我的球员撒谎。在自家主场球迷面前，我们绝不能踢成这个样子。这是一场极其糟糕的表现。”

联赛阶段战罢半程，AC米兰仅积三分，深陷积分榜前24名出线区之外，但阿莫林说：“我绝不会放弃这项赛事。只要在数学层面上我们还没有彻底出局，我们就会继续战斗。”

本菲卡暂居榜首

葡萄牙豪门本菲卡（Benfica）凭借席尔瓦（Silva）、普雷斯蒂安尼（Prestianni）以及苏达科夫（Sudakov）的进球，主场3比1击败波兰球队波兹南（Lech Poznan），以净胜球优势力压伯恩茅斯领跑欧联杯积分榜。

莱沃库森（Leverkusen）则遭遇本赛季欧战首场丢分，他们在主场以0比1不敌此前三战全败的马赛（Marseille）。

日本中场镰田大地在伤停补时阶段打入绝平球救主，协助水晶宫（Crystal Palace）在主场以1比1逼平霍芬海姆（Hoffenheim）。

身为上赛季欧洲协会联赛冠军得主水晶宫在四轮战罢积五分，但在英超联赛中却深陷降级区，仅凭净胜球劣势紧随曼联（Manchester United）之后。

桑德兰（Sunderland）在欧战赛场的积分虽多于英超联赛，但其欧联杯不败金身在主场告破，以0比2负于萨格勒布动力（Dinamo Zagreb）。

桑德兰主帅勒布里斯（Le Bris）说：“我们有些不走运，因为我们创造了许多机会，但这还不够，足球有时就是这样。有时你会遭遇一段低谷期，但我们依然保有竞争力，球员们一直在努力战斗到终场。”

在欧洲协会联赛赛场，布赖顿（Brighton）凭借亚尔库耶（Yalcouye）在下半场的头球破门，在西班牙客场1比0小胜赫塔费（Getafe）。

“海鸥军团”目前距离三战全胜并列领跑积分榜的四支队伍仅差两分。