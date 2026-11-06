（里斯本路透电）葡萄牙足球巨星“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）星期四（11月5日）宣布退出国家队。这名男子国际足球历史最佳射脚结束国家队生涯后，各界纷纷向他致敬。

葡萄牙足总说：“他在球场上每一滴汗水、每一个关键进球，以及每一次光荣佩戴队长袖标的时刻，都体现他对国家队球衣无条件的热爱。他的奉献精神和留下的遗产，早已超越球场的界限。

“罗纳尔多提升了葡萄牙的国际地位，也激励一代又一代梦想追随他脚步的年轻人。对我们许多人而言，他是史上最伟大的球员！”

帅罗当前效力的沙特球会艾纳斯（Al Nassr）也发文写道：“这不仅仅是一个篇章，而是你亲手创造的历史。你不仅是葡萄牙的偶像，更是全世界的偶像。葡萄牙在你心中，而你也在全世界人民心中。

“虽然一个篇章已经翻过，但我们仍有更多历史可以在你的主场——艾纳斯——共同书写。”

帅罗曾效力的英超球队曼联（Manchester United），也祝贺他“拥有一段辉煌非凡的国家队生涯”。

帅罗的国家队队友、现曼联队长费尔南德斯（Fernandes）则说：“感谢你给予我们的激励。能够与儿时偶像一起代表国家队，并共同经历那些美好时刻，是我的荣幸。”

曼联兼葡萄牙边卫达洛特（Dalot）则说：“葡萄牙的历史告诉我们，我们是一个从不接受极限、不畏惧未知海域，也无惧风暴的民族。成就、牺牲、泪水和汗水塑造了过去和现在的我们。

“你的功绩不仅会因那些奖杯和进球而被铭记，也会因你为后来者开辟的道路而流传。你代表国家出战时所展现的热情与决心，是我永远不会忘记、也将永远铭记于心的事。”

帅罗的好友、前葡萄牙国脚佩佩（Pepe）则说：“这不仅仅是足球。感谢你所做的一切，克里斯（罗纳尔多）。”

国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）也向帅罗致敬：“能够像克里斯蒂亚诺（罗纳尔多）这样触动全世界足球迷内心的球员，屈指可数……克里斯蒂亚诺取得了许多或许后人永远无法企及的里程碑，但他留下的最伟大遗产，远远超越纪录、奖杯和进球。

“你的国家队生涯将永远载入足球史册。”