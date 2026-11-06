（纳瓦埃尔莫萨法新电） 率领西班牙队捧得世界杯的功勋主帅德拉富恩特（de la Fuente）以及皇家马德里（Real Madrid）主席佩雷斯（Perez），在星期四（11月5日）与数百名悼念者一同出席特内里费（Tenerife）前锋热苏斯·德米格尔（Jesus de Miguel）的葬礼，向这位英年早逝的球员作最后的告别。

现年30岁的德米格尔在星期一（11月2日）进行的一场西班牙足球乙级联赛比赛中，与安道尔（Andorra）门将热苏斯·奥沃诺（Jesus Owono）迎面碰撞，随后伤重不治身亡。

在马德里西南约100公里的小镇纳瓦埃尔莫萨，约400名多身着传统黑色丧服的悼念者聚集在当地教堂外，迎接送葬队伍。人群中包括德拉富恩特以及皇马掌舵人佩雷斯。

在当地镇议会宣布设立为期三天的哀悼期后，纳瓦埃尔莫萨全镇降半旗致哀。这里是德米格尔父母的出生地，他的祖父母目前仍居住于此。

出席葬礼的足坛人士包括西班牙国家队主帅德拉富恩特（左）和西班牙足总会长卢赞。（法新社）

德米格尔的经纪人代表一同站在殡仪馆外的家属宣读声明，随后送葬队伍启程前往教堂。“我们无法用言语来充分感谢所有发来慰问、打来电话或表达对他的深厚爱意的人。”

家属同时说，希望外界能尊重他们的隐私，并坦言“正如在这样的悲剧中十分正常的那样，他们需要被允许在平静中寄托哀思”。

当送葬队伍抵达教堂后，德米格尔在特内里费的队友们担任扶柩者，将他的灵柩抬入教堂。

深陷巨大悲痛 球员协会吁全国停赛

星期四早些时候，西班牙职业足球员协会（AFE）提出请求，希望推迟本周末的所有足球赛事以示哀悼与尊重。

AFE说，协会调查了“各个级别”的男女足职业球员，大家“一致”认为本周末的比赛“不应当举行”。

目前，特内里费客战格拉纳达（Granada）的西乙比赛，以及安道尔客战马略卡（Mallorca）的对决均已被推迟，周中数场国王杯赛事此前也已宣布延期。

“球员们对这起悲剧表达最深切的悲痛，并且认为目前完全不具备让各项赛事在正常环境下进行的心理与人道条件。”

作为协助特内里费上赛季冲上次级联赛的核心功臣，球会定于本星期六（7日）下午在主场球场为德米格尔举行悼念仪式。与此同时，西班牙警方消息人士向法新社透露，相关部门已在司法监督下对这起冲撞事件的详细经过启动正式调查。

涉事门将遭网暴 泣诉面临人生最艰难时刻

事件另一方的涉事球员、现年25岁的赤道几内亚国脚门将奥沃诺，近日在网络上遭到铺天盖地的恶毒攻击，其中充斥着大量的种族主义侮辱。

奥沃诺在星期三（4日）通过俱乐部发表的声明中表达对失去德米格尔的“巨大悲痛”。他说：“这是我人生中最艰难的几天，我很难找到合适的词句来表达，也很难去消化所发生的一切。

“我对热苏斯的逝世感到无比巨大的痛苦。我一直牵挂着他，牵挂着他的家人，以及所有深爱他的人。

“我知道接下来会有很多事情需要去面对和处理，我将怀着最大的尊重去坦然面对一切。但眼下，老实说，除了热苏斯以及我们正在经受的巨大痛苦之外，我脑海中无法再去思考任何其他事情。

“安息吧，热苏斯。”

德米格尔是伊比利亚半岛数月内第二位在赛场突发意外不幸去世的球员。今年8月25日，葡萄牙中场奎文·卡斯特罗（Quevin Castro）在代表葡萄牙第三级联赛皇家体育会（Real Sport Clube）对阵葡超球队阿马多拉之星（Estrela da Amadora）的友谊赛期中开场数分钟突然倒地，经送医抢救无效后于次日离世，得年25岁。