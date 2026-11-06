（洛杉矶路透电） 布朗尼·詹姆斯（Bronny James）在星期四（11月5日）被下放至美国职业篮球赛（NBA）发展联盟（G League）的科切拉谷湖人（Coachella Valley Lakers），而他是否还能重返洛杉矶及NBA赛场目前尚不明朗。

现年22岁的詹姆斯本赛季在洛杉矶湖人（LA Lakers）五场比赛中累计仅出战了12分钟，这是自其大名鼎鼎的父亲勒布朗·詹姆斯（LeBron James）以自由身加盟费城76人（Philadelphia 76ers）以来，他在湖人独自征战的第一个赛季。

湖人在今年10月裁掉2024年首轮第17顺位秀达尔顿·克内克特（Dalton Knecht）时，选择留下了詹姆斯。

詹姆斯目前正处于他效力湖人的第三个赛季。他在五场季前赛中交出25%的投篮命中率（16投4中）之后，主教练雷迪克（Redick）便对他在阵容名单中的位置提出了质疑。在本赛季至今战绩为7胜2负的湖人中，这名后卫代表球队在五场常规赛上阵，总计得到四分。

雷迪克在10月曾说：“我认为他度过了一个非常出色的9月，并且在我们这里度过了一个很棒的夏天，但我认为他在四场季前赛中的表现并不好。”

詹姆斯签署的是一份持续到2026-27赛季结束的全额保障合同，并附带2027-28赛季的球队选项。湖人在2024年NBA选秀大会中，在次轮总第55顺位将他从南加州大学选中。