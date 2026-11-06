“帅罗”克·罗纳尔多（C. Ronaldo）星期四（11月5日）宣布，将在本月国际比赛窗口结束后退出葡萄牙国家队。消息传来，让人松了一口气。这名叱咤风云的超级巨星，终于决定为混乱的国家队暮年生涯画上句号，尽管这份体面来得迟了四个月。

从他在2022年世界杯只进一球开始，球迷们就知道，过去弹跳能力媲美篮球巨星、那个踩单车飞快、一下沉肩能让对方后卫看不见“尾灯”的帅罗，或许永远留在了高光集锦里。

2024年欧锦赛一球未进后，帅罗依旧入选了今夏的世界杯阵容，并在美加墨一度有“回春”之势，凭借对阵乌兹别克斯坦的梅开二度，不仅成为首名在六届世界杯都进球的球员，也超越“黑豹”尤西比奥（Eusebio），成为葡萄牙世界杯历史头号射脚。

但这些数据，在葡萄牙以0比1输给最终冠军西班牙、无缘八强赛后，显得颇为苍白。这名葡萄牙队长或许也知道，自己的球员生涯，应该无缘大力神杯了。

美加墨世界杯16强赛输给西班牙后，罗纳尔多（图）眼眶泛红。下一届世界杯要等到2030年，而他清楚自己的竞技状态已经支撑不到那时候了。（法新社）

帅罗上个月透露，世界杯后自己就写好了告别信，但被葡萄牙足总主席普罗恩萨（Proenca）劝了回去，后者还就新帅人选征询他的意见，帅罗支持由自己在艾纳斯的老帅热苏斯（Jesus）接手，结果正是后者让他坐上了板凳。

再后来发生的事情，新闻已有不少报道。9月底客场对挪威的比赛，帅罗下半场开始热身，但始终没有上场。三天后，热苏斯在对丹麦的赛前记者会上确认他再度替补，帅罗随即愤而离队。

热苏斯（左）先后在艾纳斯和葡萄牙队执教罗纳尔多（右）。两人是同胞，也曾是亲密无间的师徒，但如今的关系有些尴尬。（法新社）

几天后，帅罗发表长文，一面指责热苏斯“食言”，一面向队友道歉，并强调“自己仍愿意为葡萄牙效力”。足总随后对他处以停赛30天和象征性罚款，热苏斯也把他列入了11月的预选名单，看似他与国家队达成了某种和解。然而，勉强留下来，倒不如好聚好散。

梅罗之争落幕 国际足坛告别绝代双骄

帅罗国家队生涯的这个结局，不禁让人想起另一位划时代球星梅西（Messi）。过去那些年，两人分别代表皇家马德里（Real Madrid）和巴塞罗那（Barcelona）“相爱相杀”的场面，仍然历历在目。“梅罗”孰高孰低，也让球迷争论了十多年。

2022年世界杯成了分水岭，梅西夺得大力神杯，接下了马拉多纳（Maradona）传承的“球王”称号，而帅罗再次成为背景板。那时候起，两人的国家队结局，似乎就注定走向截然不同的方向。

年轻时的帅罗可谓进球机器，身体素质和爆发力出众，几乎没有后卫能拦得住他。图为他2014年在老特拉福德代表葡萄牙队出战，背景里是阿根廷球星梅西。（路透社档案照片）

今夏世界杯不敌西班牙、屈居亚军后，梅西也写好了告别信，但因父亲病重一度压下，最终隔了41天才公开。

阿根廷足总10月初为他准备了声势浩大的告别战，在全场8万5000名球迷的见证下，梅西贡献两传一射，助队以3比0完胜贝宁，以几乎完美的姿态告别“潘帕斯雄鹰”。

39岁的梅西（中）在亲朋好友、数万球迷的见证下完成了阿根廷国家队告别战，而当时的帅罗正经历离队风波，形成鲜明对比。（法新社）

就在梅西告别战开赛前几个小时，帅罗发表了那篇指责热苏斯的长文。一边是谢幕，一边是风波，两名划时代球星的不同结局令人唏嘘。

从锋线主力 到不愿挥毛巾的老将

要厘清帅罗为何会经历这一切，就要回答一个问题——葡萄牙队还需要他吗？答案是既需要，也不需要。

帅罗曾率领葡萄牙登上2016年欧锦赛冠军宝座，也带队拿下2019年和2025年两届欧国联冠军，去年欧国联决赛对西班牙更攻入扳平球。

从2004年欧锦赛到今夏的美加墨世界杯，葡萄牙连续12届大赛从未缺席，每一届都有帅罗的身影。而在他出道之前，葡萄牙踢进世界杯和欧锦赛正赛的次数，加起来也不过六次。

在2016年欧锦赛决赛中，葡萄牙以1比0击败东道主法国，队史首次夺得重大赛事冠军。罗纳尔多（图）虽然在决赛第25分钟因伤退下火线，但他在球队晋级决赛的过程中发挥了重要作用。（路透社档案照片）

这样的功臣，即便年过四十，仍是更衣室的宝藏——就算在场上贡献有限，他的经验和阅历也是球队的财富。

然而，罗纳尔多偏偏是渴望建功立业的前锋。在他的世界里，入选国家队就意味着上场踢球，而非在场下挥毛巾助威。

可如今的葡萄牙，早已不是那支等着队长救火的球队，而是一支拥有费尔南德斯（Fernandes）、席尔瓦（Silva）、内维斯（Neves）、维蒂尼亚（Vitinha）和门德斯（Mendes）等一众球星的世界级劲旅。

帅罗（左）退出国家队后，费尔南德斯（右）料是队长的第一候选人。图为帅罗在今年9月对阵威尔士的欧国联比赛被换下后，给费尔南德斯戴上队长袖标。（路透社）

如果拥有2004年至2018年间的巅峰帅罗，葡萄牙至少会是世界杯夺冠大热，但帅罗熬过了青黄不接的年代，等来了强力的队友，却在最有机会冲击世界冠军的年代巅峰不再。这对本就好胜心强的他来说，是一件无比痛苦的事情。

如此一来，帅罗与热苏斯之间的种种风波，都有了一个落脚点。一名曾经的世界巨星、不甘坐在替补席的老将，遇上了风华正茂的国家队，该如何面对自己的处境？

答案只有一个——体面地放手告别，但帅罗一开始或许没有意识到这一点。

后罗纳尔多时代 葡萄牙不必回头

回过头来看，热苏斯的做法或许生硬，方向却没有错。上一个比赛窗口，葡萄牙四战全胜，其中两场帅罗根本不在队中。

球队要往前走，就不能一直围着一名41岁的前锋排兵布阵。只是帅罗等到坐上板凳、离队、停赛、罚款之后，才迈出世界杯后就该迈出的那一步。

帅罗宣布即将告别国家队的这一天，正好是葡萄牙公布新一期国家队大名单的前一天。但入选与否、有没有告别战，都已无关紧要。葡萄牙往后的成功，都少不了他接班菲戈（Figo）后，这些年来打下的底子。

多年以后，人们未必还记得他在哥本哈根提前离队的那一天，记得的会是俄罗斯世界杯那记圆月弯刀，和全场齐喊的那一声“siu”。

正如帅罗在星期四的告别信中所说的那样，“进球会被淡忘，奖杯最终会被摆进博物馆，纪录终有一天会被打破。但时间永远抹不去我们在人们心里留下的位置。”

辉煌虽不再，后会总有“七”！