（圣保罗综合电）法拉利车手哈密尔顿（Hamilton）将在本周末的圣保罗大奖赛迎来辉煌职业生涯的第400场世界一级方程式赛车（F1）正赛。多名对手纷纷向这名七届世界冠军致敬。

这名41岁的英国车手是F1史上最成功的车手，坐拥创纪录的106场分站冠军和105次杆位。他在达成这一里程碑之际依然保持着竞争力，目前在车手积分榜上排名第三，仅落后红牛车手维斯塔潘（Verstappen）两分。

哈密尔顿在当地时间星期四（11月5日）受访时说：“这有点疯狂，我从没想过自己会达到这样的数字。我依然觉得自己很年轻，不管外界怎么说，你们都看到了我上周（在墨西哥）拿下的杆位。我依然拥有节奏和速度，最重要的是我依然保持着专注与投入。”

哈密尔顿于2007年代表迈凯伦完成F1首秀，并在一年后首夺世界冠军。他在2014年至2020年效力马赛地期间再添六冠，2025赛季转投法拉利。在F1历史上，仅有45岁的阿斯顿马丁两届世界冠军阿隆索（Alonso）参赛场次比他更多，后者目前已逼近450场。

虽然哈密尔顿认为，400这个数字本身无关紧要，但他承认在巴西达成这一里程碑意义非凡。他在当地拥有极高人气，并于2022年获颁巴西荣誉公民称号。

2025年世界冠军、26岁的迈凯伦车手诺里斯（Norris）称赞哈密尔顿是年轻车手的标杆：“他能征战这么久是一项非常了不起的成就。看到他如今的年龄与竞技状态，让我比以往任何时候都更相信自己还能再拼搏很多年。”

39岁的奥迪车手霍肯伯格（Hulkenberg）也表示，哈密尔顿大可多次选择退役，但他依然付出努力并渴望胜利，令人由衷佩服。

His career has been packed with major milestones, and another one arrives this weekend



Lewis will start his 400th Grand Prix 🤩#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/RYvSvayD8U — Formula 1 (@F1) November 5, 2026

拒为直言道歉 展现真实自我

不过，哈密尔顿在迎接里程碑的同时，仍对上周末墨西哥大奖赛首圈与法拉利队友勒克莱尔（Leclerc）的擦撞事件耿耿于怀。

哈密尔顿在赛后曾抱怨“当队友与你作对时比赛会很艰难”，引发外界热议。他星期四对此强硬表态，强调自己绝不会因直言不讳而道歉：“我不在乎大家对我所说的话有什么感受，我在表达当下感受时向来直抒胸臆。我绝不会因为展现真实自我而道歉，我也不会被噤声。”

由于勒克莱尔本周刚喜为人父，留在家里陪伴家人，将在星期五（6日）才抵达巴西并缺席首场练习赛。

巴西时隔10年再有双星登场

另一方面，巴西车迷本周末会迎来两名主场英雄。21岁新秀卡马拉（Camara）会顶替奥康（Ocon）代表哈斯车队迎来个人F1大奖赛首秀，与奥迪的博托莱托（Bortoleto）同场较量。巴西将自2016年的马萨（Massa）与纳斯尔（Nasr）之后，时隔10年再次有两名本土车手同时亮相F1发车格。

对于长期在欧洲参赛的二级方程式（F2）积分榜领跑者卡马拉而言，这将是他首次驾驶F1赛车在英特拉格斯赛道亮相。他感谢车队给予信任，并期待在家乡车迷面前完成F1首秀。