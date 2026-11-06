（旧金山综合电）当家球星柯里（Curry）下半场火力全开，独得全场最高29分中的22分，加上球队防线成功限制对手主将“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）的发挥，金州勇士（Golden State Warriors）在新加坡时间星期五（11月6日）的美国职业篮球赛（NBA）中，于主场以120比100击败迈阿密热浪（Miami Heat），豪取六连胜。

格林（Green）是勇士成功限制安特托孔波的防守核心，同时送出全场最高的11次助攻。伦德伯格（Lendeborg）则贡献17分、8个篮板、6次助攻和3次抢断，助勇士自开季吞下三连败后，一路保持不败。

热浪前一天刚经历加时苦战，客场以117比116险胜洛杉矶快艇（Los Angeles Clippers），本场是他们连续第二天出赛。不过，热浪在比赛前26分钟并未显露疲态，甚至在第三节开打2分06秒时，凭借前一天投进准绝杀三分球的功臣汤普森（Thompson，本场11分）跳投命中，以61比58反超比分。

然而，勇士随后全面接管比赛，率先打出一波18比3的攻势。上半场10投仅2中的柯里，下半场手感回暖，九次出手命中七球，包括七记三分球中的五球，并在这波攻势中独得11分，帮助勇士迅速拉开差距。热浪此后再也无法将分差缩小至10分以内。

热浪方面，米切尔（Mitchell）攻下全队最高的22分，并送出8次助攻；阿德巴约（Adebayo）则交出18分和10个篮板。上半场拿下16分的安特托孔波，下半场在勇士严密防守下大受限制，四次出手仅命中一球，只添四分，最终以20分和全场最高的14个篮板结束比赛。

太阳外线飙进17记三分 轻取魔术止连败

同日进行的另一场比赛中，明星得分后卫布克（Booker）攻下30分，并投进赛季新高的四记三分，助菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）在主场以117比104击败奥兰多魔术（Orlando Magic），终止四连败的同时送给对手三连败。

太阳此役外线火力全开，全场三分球34投17中，仅差一球便能追平球队本赛季单场最高纪录，全队也送出30次助攻。

太阳在第三节末段打出一波29比16的攻势，逐渐奠定胜局，以96比73的大幅领先进入末节。第四节还剩九分钟时，吉莱斯皮（Gillespie）再投进三分球，将优势扩大至30分。

魔术全场则出现多达25次失误，让太阳借此直接取得36分，根本无力反击。