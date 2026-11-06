（里斯本综合电）葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）星期四（11月5日）丢下震撼弹，突然宣布从国家队退役，引发世界足坛震荡。

如今，大家最关心的是，帅罗会不会像梅西（Messi）那样，拥有一场盛大的谢幕战。尽管帅罗在其个人社媒宣布退役时说，他不会再穿上葡萄牙国家队的球衣，但葡萄牙足球总会事后却强调，绝对不会让帅罗这样“安静地离开”。

他们在一份声明中，特别肯定了这名前队长所展现的领导能力、敬业精神，以及多年来对球队作出的贡献。总会也强调，不希望他在没有得到球迷致敬的情况下告别球坛。

声明写道：“葡萄牙足球总会不会让这场告别在没有适当致敬仪式的情况下发生。”

斯科拉里赋予帅罗国家队首秀与队长身份

虽然有外媒报道，帅罗拒绝参加任何告别战，因为他不想和现任葡萄牙国家队主帅热苏斯（Jesus）再有任何瓜葛，但也有些媒体报道，葡萄牙足总正准备邀请77岁的巴西籍老帅斯科拉里（Scolari）“出山”，指挥这场帅罗的谢幕战。

巴西老帅斯科拉里曾经率领葡萄牙夺过欧锦赛亚军。（档案照片）

值得一提的是，帅罗的国家队首秀正是在斯科拉里手下完成的。两人携手夺过2004年欧锦赛亚军和2006年世界杯第四名。

此外，是斯科拉里在2008年将帅罗选为葡萄牙队长，从此奠定他在国家队核心领袖的地位。

斯科拉里也曾率领巴西队夺得世界杯冠军，这名现年77岁的老帅目前没有执教任何球队，赋闲在家。

帅罗与热苏斯的矛盾始于上个月初，葡萄牙在对垒挪威的欧洲国家联赛中。他当时全场坐板凳，是18年来的头一遭，这让帅罗非常愤怒，随后便擅自离开国家队集训营。

虽然他之后向队友们和球迷道歉，并表示仍愿意为国家队出战，但他始终强调自己擅自离队的原因，是热苏斯先违背了二人之间的承诺。

根据ESPN记者安德拉德的报道，帅罗与热苏斯的矛盾已经到了无法调和的地步，只要热苏斯还在任，帅罗就不会重返葡萄牙队。据悉，他原本入选了葡萄牙队本月的欧国联赛初选名单，但在热苏斯公布最终23人大名单前，他就宣布退出国家队了。

报道也指出，另一名昔日葡萄牙国家队主帅桑托斯（Santos），同样不在执教帅罗告别战的人选之列。

虽然两人一起夺过2016年欧锦赛冠军，但由于桑托斯曾在2022年世界杯期间将帅罗安排在替补席上，因此双方关系如今已不融洽。